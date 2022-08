Tin tức 24h qua: Cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh lên tiếng về hình ảnh “tiệc tri ân” gây xôn xao

Cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh lên tiếng về hình ảnh “tiệc tri ân” gây xôn xao; Bệnh viện nói về nồng độ cồn cao bất thường của nữ sinh tử vong do TNGT… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh lên tiếng về hình ảnh "tiệc tri ân" gây xôn xao

Ngày 2/8, ông Ninh Văn Chủ, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh, cho biết những bức hình trên mạng xã hội về bữa tiệc “tri ân”, “lễ chia tay”, “đêm giao lưu” khá hoành tráng với sự tham dự của rất đông người để chia tay khi ông về hưu đang gây xôn xao dư luận… chỉ là hiểu lầm.

Hình ảnh gây xôn xao dư luận

Theo cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh, hình ảnh rất đông người dự tiệc này liên quan chính đến chương trình hội nghị về y học chứ không phải chỉ để chia tay, tri ân ông về hưu.

Theo ông Chủ, lý do có bức hình này là do ngày hôm đó có 2 hội nghị được tổ chức ở Quảng Ninh, trong đó một là của Hội Y học dự phòng và một là của Câu lạc bộ giám đốc CDC miền Bắc do ông làm Chủ tịch câu lạc bộ.

Sau khi kết thúc chương trình, mọi người ở lại dùng cơm. “Trong bữa tiệc hôm đó có thêm một phần là mọi người muốn chia tay tôi chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ, dòng chữ lễ chia tay hiện lên màn hình LED và sau đó được thay bằng chữ tiệc tri ân"- ông Chủ nói.

Vị cựu Giám đốc CDC tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm bản thân đến nay tuy đã nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ nhưng vẫn chưa tổ chức lễ chia tay "chính thức" nào vì muốn đợi để tổ chức chung với 2 người khác ở cơ quan cùng về hưu.

Cũng theo ông Ninh Văn Chủ, ông mới nghỉ hưu được vài hôm, nhưng trước những lùm xùm trên mạng xã hội, ông rất buồn và đang làm báo cáo gửi Sở Y tế Quảng Ninh để mọi người hiểu.

Cứu 10 người trong 1 ngày, 3 cảnh sát hi sinh

Ngày 2/8, Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, gồm: Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với Đội trưởng Đặng Anh Quân; từ trung úy lên thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Đức Việt; từ binh nhì lên hạ sĩ đối với chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke tại 231 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 1/8, tại quán karaoke ISIS (số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy) xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy xuất phát từ tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng, đang dừng hoạt động để sửa chữa.

Lúc này, 3 cán bộ, chiến sĩ trên đã tiếp cận hiện trường, hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn rồi tiếp tục quay lại tìm kiếm, cứu nạn. Khi đến tầng 4 thì cầu thang sập xuống, chặn vòi chữa cháy. Đúng lúc này, trần nhà đổ sập đè trúng 3 cán bộ, chiến sĩ khiến cả 3 hi sinh.

Trước khi xảy ra vụ cháy trên, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Trước đó, vào sáng cùng ngày (1/8), 3 cán bộ, chiến sỹ trên còn kịp thời hướng dẫn 2 công dân thoát khỏi vụ cháy ở phố Nguyễn Khánh Toàn.

Giám đốc Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận lý giải về sai sót thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn nữ sinh tử nạn vì TNGT

Chiều 2/8, tại Ninh Thuận đã diễn ra cuộc họp báo để thông tin chi tiết về vụ nữ sinh lớp 12 tử vong sau va chạm với ôtô do cán bộ quân đội điều khiển.

Theo thông tin tại cuộc họp, vào lúc 8h10 ngày 28/6/2022, ông Hoàng Văn Minh (SN 1986, là cán bộ của Trung đoàn Không quân 937) điều khiển ô tô va chạm với nữ sinh Hồ Hoàng Anh (SN 2004) khi đó đang điều khiển xe máy khiến cháu tử vong.

Quá trình điều tra, đã khám các phương tiện liên quan, dựng lại hiện trường vụ tai nạn và điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Hồ sơ vụ tai nạn đã được chuyển đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không Không quân để điều tra theo thẩm quyền.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận xin lỗi gia đình nạn nhân

Tại cuộc họp báo, chỉ số nồng độ cồn trong máu của nạn nhân (do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đo được) không chỉ là 0,79mg/100ml máu như đã cung cấp trước đây, mà lên đến 0,79g/l máu, tức 79mg/ml máu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận giải trình: “Khi thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, kỹ thuật viên đã không thực hiện đúng theo quy định (không thực hiện giai đoạn chạy mẫu kiểm tra trước khi chạy mẫu huyết thanh của bệnh nhân). Bên cạnh đó, khi nhận thấy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân bất thường, kỹ thuật viên đã không thực hiện xem xét và ký trả xét nghiệm theo đúng quy định. Như vậy, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của bệnh nhân”.

Ông Thái Phương Phiên – Giám đốc bệnh viện đã nói lời xin lỗi và cho rằng kết quả sai đã gây thêm nỗi đau cho gia đình nạn nhân.

Tại cuộc họp báo, Phó trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, xác nhận cán bộ quân đội đi xe có sử dụng điện thoại. Cán bộ này chuyển hướng xe không an toàn, đương nhiên là vi phạm luật giao thông. Riêng nữ sinh Hồ Hoàng Anh, thượng tá Sơn xác nhận đi đúng làn đường và tốc độ.

Lời khai lạnh người của cặp đôi bạo hành bé gái 1 tuổi

Vợ chồng Linh – Vũ tại trụ sở công an

Liên quan đến vụ bé gái 1 tuổi bị đánh, bịt băng dính vào miệng ở Hà Nội, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đoàn Diệu Linh (SN 1996; thường trú tại thị xã Sơn Tây) và Hoàng Thế Vũ (SN 1994, chồng của Linh) để làm rõ hành vi Hành hạ người khác. Cơ quan công an cũng đã trưng cầu giám định thương tích đối với bé gái 1 tuổi.

Tại cơ quan công an, bước đầu vợ chồng Vũ – Linh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cả hai khai nhận được chị H. (SN 1994, quê Hà Tĩnh) nhờ trông con là cháu L.Q.Tr (SN 2021) với giá 3 triệu đồng/tháng từ ngày 21/7 để chị H. đi làm công nhân tại Bắc Giang.

Trong quá trình chăm sóc, bé Tr. bị ốm, sốt cao nhiều ngày liên tiếp nên đã quấy khóc. Bực tức, Vũ và Linh đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân, dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người, dùng chăn quấn vào người và dùng băng dính bịt miệng cháu Tr.

Ngày 26/7, thấy bé Tr. tiếp tục sốt cao, có dấu hiệu hôn mê, mệt mỏi nên Vũ và Linh vội vàng đưa bé gái 1 tuổi đi cấp cứu. Tại đây, phát hiện bệnh nhân có nhiều vết bầm, tím trên cơ thể nghi ngờ bị bạo hành, các y, bác sĩ đã báo tin tới cơ quan công an. Sau đó mẹ cháu bé đã trình báo về sự việc và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

