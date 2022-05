Tin tức 24h qua: Bốc được biển số “ngũ quý 7”, chủ nhân nói gì?

Tát cô gái ở tiệm tóc, Phó công an phường bị cho ra khỏi ngành; Đi đăng ký lại xe, trúng ngay biển “ngũ quý 7”… là những tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua.

Tát cô gái ở tiệm tóc, Phó công an phường bị cho ra khỏi ngành

Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (Cao Bằng) tát cô gái ở tiệm tóc

Liên quan đến sự việc tát cô gái ở tiệm tóc và chỉ đạo bắt giữ người trong đêm ở Cao Bằng, ngày 10/5, theo Công an tỉnh Cao Bằng, trung tá Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (thành phố Cao Bằng) bị cách chức Phó trưởng Công an phường và cho thôi phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Công an thành phố Cao Bằng đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với trung tá Đoàn và bác sỹ Nguyễn Văn Mạnh (bác sĩ Phòng khám Đa khoa Hữu nghị 103 Cao Bằng).

Trước đó, tối 28/4, trung tá Đoàn nhận tin báo từ bác sĩ Mạnh về việc bị anh Phùng Đức Nam nhắn tin lăng mạ, đe dọa. Sau đó, trung tá Đoàn đã chỉ đạo một cán bộ công an phường cùng đi ô tô đến đón bác sĩ Mạnh rồi cùng đến tiệm tóc của anh Nam.

Tại đây, trung tá Đoàn yêu cầu anh Nam về trụ sở để làm việc nhưng anh này không đồng ý. Hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Trung tá Đoàn cho biết trước thái độ của nhóm người tại hiện trường nên đã thiếu kiềm chế, tát vào đầu chị Triệu Mùi Khe và anh Nam.

Tượng Trần Hưng Đạo ở Vũng Tàu không phải tượng Quan Công

Bức tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đặt tại KDL Hồ Mây Vũng Tàu

Ngày 10/5, Sở VH&TT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đã có báo cáo kết quả kiểm tra việc xây dựng tượng đài tại Khu du lịch Hồ Mây, TP Vũng Tàu.

Trước đó, trên mạng xã hội có bài viết cho rằng bức tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đặt trên KDL Hồ Mây có một số nội dung không phù hợp và cho rằng bức tượng này đã sao chép hình ảnh Quan Vân Trường (một vị tướng của Trung Quốc).

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Thanh tra Sở VH&TT cùng Phòng Quản lý văn hoá di sản văn hoá phối hợp với các đơn vị làm việc với công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu.

Theo nhận xét, đánh giá của hội đồng nghệ thuật, xét về tổng thể, bức tượng này không phải là sao chép hình ảnh Quan Vân Trường.

Tuy nhiên có 2 chi tiết là tư thế Hưng Đạo Đại Vương cưỡi ngựa và cầm đao nên có một số người liên tưởng tới tư thế và vũ khí Quan Vân Trường hay sử dụng. Các hoạ sĩ, nhà điêu khắc trong Hội đồng nghệ thuật cũng nhận xét về mặt thẩm mỹ, bức tượng có những chi tiết chưa cân đối, chưa thể hiện được thần thái của một danh tướng.

Lý giải đợt không khí lạnh hiếm gặp giữa tháng 5

Miền Bắc sắp chuyển mưa lạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh giữa tháng 5. Ảnh minh họa

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng- Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), khoảng ngày 14/5, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ khiến thời tiết chuyển mưa dông, trời lạnh.

Lý giải về nguyên nhân gây ra đợt không khí lạnh này, ông Hưởng chia sẻ, đợt không khí lạnh này là do các khối không khí lạnh từ lục địa châu Á di chuyển xuống nước ta, nơi có khối không khí ẩm gây nên hiện tượng thời tiết xấu.

Ngoài ra, theo quy luật khí hậu thì không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta trong tháng 5 không có gì đặc biệt vì năm nào cũng có, nhưng không khí lạnh gây ra gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 như đợt tới đây thì thuộc dạng ít gặp. So sánh trong chuỗi số liệu gần đây có thể thấy, khoảng 10 năm mới có một đợt như vậy.

Cũng theo ông Hưởng, sau đợt không khí lạnh giữa tháng 5, miền Bắc có thể chịu thêm tác động của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ và miền Trung.

Cách hết chức vụ đối với Giám đốc CDC Hậu Giang

Giám đốc CDC Hậu Giang bị cách hết chức vụ trong Đảng và chính quyền. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Chiều 10-5, UBND tỉnh Hậu Giang ra thông cáo báo chí về vi phạm đối với các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 liên quan đến Công ty Việt Á.

Theo nội dung thông cáo, qua kiểm tra và thanh tra phát hiện có vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật.

Cụ thể, kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh; Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với các ông/bà Nguyễn Văn Lành, Giám đốc CDC tỉnh; Huỳnh Thị Hồng Đoan, Trưởng Khoa dược - Vật tư Y tế thuộc CDC tỉnh; Hà Tấn Bình Đẳng, Trưởng Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc CDC tỉnh.

Kết luận thanh tra của UBND tỉnh xác định trong hai năm 2020 và 2021, có 3 đơn vị y tế của tỉnh này đã ký kết bảy hợp đồng mua gần 32.000 kit test với tổng số tiền hơn 11,4 tỉ đồng và đã thanh toán gần 11 tỉ đồng cho Công ty Việt Á.

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc CDC tỉnh Hậu Giang cho biết, trưa 3/12/2021, ông đi công tác về đến nhà thì có người giới thiệu là nhân viên của Công ty Việt Á mang một túi quà, bên trong có 450 triệu đồng đến để “bồi dưỡng”. Sau đó ông đã đem “túi quà” đến cơ quan và báo cáo UBND tỉnh.

Đi đăng ký lại xe, trúng ngay biển “ngũ quý 7”

Hình ảnh chủ nhân xe Innova cùng biển số 36A-777.77 lan truyền trên mạng xã hội vào trưa 10/5

Ngày 10/5, tại Đội đăng ký xe, phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá, anh Lò Văn Thưởng (trú tại bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hoá) đến làm thủ tục cấp đổi biển số cho xe ô tô hiệu Innova (loại 8 chỗ ngồi) sản xuất năm 2011.

Sau đó, anh đã bấm được biển số 36A-777.77.

Hình ảnh biển số ngũ quý 7 xuất hiện trên mạng đã gây sự chú ý của nhiều người. Có người cũng tìm cách xin số điện thoại của chủ nhân để mua lại biển số này.

Trao đổi với báo chí, anh Thưởng cho biết, xe Innova anh mua ở Hà Nội hơn 1 tháng nay. Sau khi làm các thủ tục cấp đổi biển mới, anh đã may mắn bấm được biển 36A-777.77.

"Cũng có mấy người điện hỏi mua nhưng tôi chưa nghĩ đến việc có bán hay không, vì xe tôi mua về cũng chỉ để phục vụ đi làm hằng ngày", anh Thưởng cho hay.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-boc-duoc-bien-so-ngu-quy-7-chu-nhan-noi-gi-502022105195920229.htm