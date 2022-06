Tin tức 24h qua: Bí ẩn chủ nhân số tiền hơn 30 ngàn tỉ vận chuyển qua biên giới

Bí ẩn chủ nhân số tiền hơn 30 ngàn tỉ vận chuyển qua biên giới; Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu cho người lao động từ 1/7/2022;… là những tin tức nóng nhất 24h qua.

Bí ẩn chủ nhân số tiền hơn 30 ngàn tỉ vận chuyển qua biên giới

Tang vật trong vụ một vận chuyển tiền trái phép bị triệt phá

VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền cực lớn, lên tới hơn 30 ngàn tỉ đồng.

13 bị can cùng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong đó có Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi) và chồng là Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, cùng trú tại Tây Hồ, Hà Nội).

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2020, vợ chồng Nguyệt cấu kết cùng các đồng phạm hợp thức hoá hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định 11 cá nhân là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM liên quan đến việc chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt.

Tuy nhiên, đến nay, do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nhóm trên nên Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan đến các đối tượng giao tiền, nhận tiền từ khách rồi chuyển cho Nguyệt; đồng thời tách tài liệu liên quan đến các đối tượng là người có tiền chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Xả đáy khẩn cấp 2 hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La

Cảnh xả lũ tại hồ thủy điện Hòa Bình (Ảnh minh họa: Việt Linh)

Vào lúc 7h ngày 11/6, mực nước hồ Sơn La cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 5,52m (mực an toàn là 200m); mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 3,87m (mực an toàn là 105m).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 11/6 đến sáng 12/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 120mm. Do đó, lượng nước đổ về 2 thủy điện này còn tiếp tục gia tăng.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La và Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất hồ Sơn La vào hồi 14h ngày 11/6; mở cửa xả đáy thứ nhất hồ Hòa Bình vào hồi 7h ngày 12/6 và mở tiếp cửa xả đáy thứ hai hồ Hòa Bình vào hồi 13h ngày 12/6.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu cho người lao động từ 1/7/2022

Mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động kể từ ngày 1/7/2022.

Theo tờ trình, về mức lương tối thiểu tháng, quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: vùng I là 4.680.000 đồng/tháng, vùng II là 4.160.000 đồng/tháng, vùng III là 3.640.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Bộ GD&ĐT lên tiếng về vụ án lộ đề thi môn Sinh học

Ảnh minh hoạ: Mã đề thi số 202 môn Sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngày 11/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có thông tin chính thức liên quan đến sai phạm của một số cá nhân trong quá trình xây dựng đề thi môn Sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Hiện Bộ GD&ĐT đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về một số yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn Sinh học tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Bộ GD&ĐT cho biết, tháng 8/2021, Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo kiểm tra vấn đề này.

Đồng thời Bộ đã chủ động phối hợp cùng cơ quan công an thành lập Tổ công tác liên ngành để xác minh, làm rõ các yếu tố liên quan đến vụ việc. Kết quả xác minh, điều tra về vụ việc cho thấy có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Trước đó, ngày 10/6/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị My (59 tuổi, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) và ông Bùi Văn Sâm (73 tuổi, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cùng tội danh như trên.

