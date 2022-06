Vụ vận chuyển trái phép 30 ngàn tỉ qua biên giới: Tiền này của ai?

Từng khai đưa tiền cho công an Vẫn theo cáo trạng, khi mới bị bắt, vợ chồng Nguyệt từng khai có đưa tiền cho một số cán bộ Công an TP Hà Nội để không bị xử lý, xác minh về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nhưng về sau, Nguyệt thay đổi lời khai rằng không đưa tiền cho cán bộ công an, cũng không có chứng cứ về việc đã đưa tiền. Những cán bộ công an được lấy lời khai đều khẳng định không nhận tiền của vợ chồng Nguyệt. Do không có căn cứ chứng minh việc này, cơ quan điều tra không đề cập xử lý. Tại Hải quan tỉnh Lào Cai, cơ quan tố tụng xác định một số cán bộ tại đơn vị này không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong việc giám sát chuyển tải hàng hóa sang xe biên mậu. Đồng phạm của Nguyệt khai rằng nhiều lần đưa tiền cho hải quan, nhưng các cán bộ đều không thừa nhận, nên không có căn cứ xử lý. Tương tự, tại Hải quan sân bay Nội Bài, một số cán bộ tại đây không thực hiện đầy đủ quyền được giao, dẫn tới không phát hiện được hàng hóa đã bị khai tăng giá trị nhiều lần. Đồng phạm của Nguyệt cũng khai nhiều lần đưa tiền, nhưng các cán bộ hải quan đều phủ nhận nên không có căn cứ xử lý.