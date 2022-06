"Bữa tiệc" quái đản của cô gái cùng 3 bạn trai

Qua kiểm tra quán karaoke giữa ban ngày, lực lượng công an đã phát hiện bữa tiệc của nhóm nam nữ thanh niên.

Ngày 11/6, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang lập hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng có hành vi Sử dụng trái phép chất ma tuý tại một quán karaoke trên địa bàn.

Các đối tượng tham gia bữa tiệc thác loạn bằng ma tuý bị bắt quả tang

Theo đó, khoảng 14h20 ngày 9/6, Công an huyện Quảng Ninh nhận được tin báo từ người dân về việc tại quán karaoke Thỏ Ngọc, ở TDP Hùng Phú, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh có các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Công an thị trấn Quán Hàu đã kiểm tra, phát hiện tại phòng 105 quán karaoke Thỏ Ngọc có 4 nam, nữ thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Quang (SN 1998, trú tại thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh), Lê Thành Công (SN 1996, trú tại thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1995, trú tại thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh) và Từ Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại thôn Tiền, xã Võ Ninh, cùng huyện Quảng Ninh).

Tang vật thu giữ được tại hiện trường gồm 1 đĩa sứ, 1 thẻ ATM, 1 tờ tiền được quấn tròn... các đối tượng khai nhận đây là dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp ketamin.

