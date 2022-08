Tin tức 24h qua: Bắt quả tang người phụ nữ đóng giả y tá vào bệnh viện bắt cóc trẻ em

Bắt quả tang người phụ nữ đóng giả y tá vào bệnh viện bắt cóc trẻ em; Giây phút giành giật với tử thần cứu người đuối nước ở biển Phú Quốc... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tạm giữ người phụ nữ đóng giả y tá bắt cóc trẻ sơ sinh

Ngày 20/8, ông Nguyễn Đình Hoa, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết, tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ vừa xảy ra sự việc một người phụ nữ đóng giả y tá bắt cóc trẻ sơ sinh.

Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ nơi xảy ra vụ việc.

Theo ông Hoa, báo cáo từ Công an huyện Chương Mỹ ban đầu xác định khoảng 20h ngày 19/8, Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, ở xã Thuỵ Hương, huyện Chương Mỹ) dùng thủ đoạn giả danh nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ. Tại bệnh viện, Tuyến định chiếm đoạt trẻ sơ sinh là con chị N.T.H (SN 1983, ở huyện Chương Mỹ).

Trong lúc Tuyến đang tìm cách đưa cháu bé ra ngoài bệnh viện thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại chỗ. Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyến.

Tìm được thi thể người bơi sông từ Campuchia về Việt Nam

Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 18/8, Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 21, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện 40 người gồm 35 nam và năm nữ từ Casino Rich World ở tỉnh Kandal, Campuchia bơi sông Bình Di nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Hiện những người tháo chạy về Campuchia đang ở Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang để.

Những người này xuất cảnh trái phép qua Campuchia ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam. Sau đó họ làm việc tại Casino Rich World.Do làm việc không được nghỉ ngơi, không được trả lương nên nhóm người bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam. Thấy lá cờ Việt Nam ở bờ sông đối diện nên xác định đó là lãnh thổ Việt Nam.

Có tổng cộng 42 người tháo chạy từ casino. Tuy nhiên trong lúc bơi qua sông thì 1 người mất tích, 1 người bị bảo vệ Casino giữ lại.

Sáng 20/8, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết lực lượng chức năng đã tìm được thi thể người mất tích. Cũng theo Đại tá Nơi, hiện vẫn còn 11 người Việt Nam trong casino ở tỉnh Kandal.

Chủ tịch phường mất chức vì cho thuê đất lấy tiền chia nhau

UBND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND phường 2, thành phố Đông Hà đối với ông Hoàng Nhật Thi, Chủ tịch UBND phường 2.

Trụ sở UBND phường 2, TP Đông Hà.

Thông tin từ Phòng Nội vụ thành phố Đông Hà cho hay, ông Hoàng Nhật Thi bị kỷ luật vì không làm tròn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước địa phương, buông lỏng trong quản lý, không chỉ đạo, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về pháp luật đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn, gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.

Ông Thi còn thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, tài sản công, gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận không tốt trong nhân dân và tác động ra ngoài phạm vi nội bộ địa phương.

Cụ thể, trong 3 năm (2015-2018), UBND phường 2, thành phố Đông Hà đã để cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thu, sử dụng sai mục đích khoản tiền cho thuê đất và địa điểm, với tổng số tiền 264 triệu đồng.

Số tiền thu sai mục đích này, cán bộ phường “chia nhau” dưới danh nghĩa chi phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, đến khi bị thanh tra mới nộp lại.

Giây phút giành giật với tử thần cứu người đuối nước ở biển Phú Quốc

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17/8, tại khu vực biển Bãi Trường, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, Kiêng Giang em C.T. P.T. và cháu T. G. H. , người thân của anh Phan Văn Đồng (22 tuổi, tạm trú TP. Phú Quốc) ra biển tắm. Lúc này ông Th. và anh Đồng ngồi trên bờ.

Sau đó, ông Th. phát hiện 2 cháu bị sóng đánh cuốn ra xa. Lập tức ông Th. và anh Đồng bơi ra cứu được bé H. đưa vào bờ. Lúc này anh Đồng kiệt sức nên ông Th. tiếp tục bơi ra biển cứu cháu T.. Nhưng do sóng lớn, ông Th. không thể đưa cháu T. vào bờ và có dấu hiệu bị đuối sức.

Nhóm tham gia cứu các nạn nhân bị đuối nước đưa vào bờ (ảnh cắt từ clip).

Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Đức Văn (26 tuổi, kỹ sư xây dựng, đang làm việc tại TP. Phú Quốc) liền lao ra biển trợ giúp, sau đó có thêm 3 người khác lao ra ứng cứu.

Anh Văn kể: “Lúc đó đó sóng lớn lắm. Nhưng nghe tiếng kêu cứu, tôi chẳng nghĩ đến nguy hiểm bơi ra ứng cứu và kêu gọi thêm người đến hỗ trợ. Khi cháu gái vừa đưa lên thuyền thúng là bị ngất. Còn ông Th. bị ngất trước khi đưa lên thuyền thúng nên tôi tiến hành hà hơi thổi ngạt. Đến khi vào bờ, tôi tiếp tục dốc ngược chú ấy lên vai để nước chảy ra nhưng vẫn không tỉnh. Sau đó xe cấp cứu đưa ông Th. đến bệnh viện nhưng đã tử vong”.

Kết quả điều tra ban đầu vụ TNGT làm 4 người chết ở Huế

Chiều 20/8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có kết quả điều tra ban đầu đối với vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến QL49 vào chiều tối 10/8, làm 4 người chết và 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ TNGT do tài xế Huỳnh Văn Cường (SN 1995 trú tại Phú Thành, xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Tiên Huế) điều khiển xe ô tô tải đến QL49 thuộc đèo A Co (xã Sơn Thủy, huyện A Lưới), là đoạn đường đèo dốc, có biển cảnh báo nguy hiểm dốc và đá lở trên chiều dài 230m.

Tuy nhiên, tài xế Cường không chấp hành biển báo nguy hiểm, không làm chủ tốc độ gây ra tai nạn làm 4 người chết 3 người khác bị thương xe ô tô và 2 xe mô tô bị hư hỏng nặng.

