Tin tức 24h qua: Bảo mẫu bật khóc xin khai thật khi được đưa đến hiện trường vụ bé 17 tháng tuổi tử vong

Bảo mẫu bật khóc xin khai thật khi được đưa đến hiện trường vụ bé 17 tháng tuổi tử vong

Liên quan đến vụ cháu bé 17 tháng tuổi tử vong, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Thị Lành (SN 1992) và Nguyễn Thị An (SN 1993) về hành vi giết người.

Hai đối tượng Lành (áo vàng) và An

Lời khai của các đối tượng thể hiện, sáng 23/2, cháu Đ. (SN 2021) được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Tuy nhiên, khi cháu bé khóc, Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, đối tượng dùng tay tát nạn nhân. Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm vào đầu cháu bé.

Chiều cùng ngày, bố mẹ bé Đ. đến đón con và được An, Lành báo là Đ. tự ngã. Các ngày tiếp theo, bé trai tiếp tục được đưa đến lớp. Đến sáng 26/2, cháu Đ. khóc, An dùng chân đạp vào bụng cháu bé khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên đến tối cùng ngày, cháu bé tử vong.

Sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đ là do chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 bảo mẫu An và Lành.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín, khi triệu tập về trụ sở Công an huyện Thường Tín, mặc dù ngồi trên hai xe ô tô khác nhau nhưng lời khai của hai đối tượng trùng khớp nhau đến từng chi tiết, hai đối tượng đã thống nhất lời khai khi trao đổi với gia đình và làm việc với cơ quan Công an.

Đến tối muộn ngày 2/3, tổ công tác của Công an huyện Thường Tín đưa hai đối tượng xuống hiện trường. Khi cách nhà trẻ gần 1km thì An bật khóc, xin khai thật toàn bộ vụ việc.

Về phía bố mẹ cháu Đ., phần do nhận thức pháp luật còn hạn chế, lại thấy hai đối tượng đã tự nguyện khắc phục hậu quả nên tin rằng sự thật là do cháu bị ngã nên ban đầu đã từ chối hợp tác với cơ quan Công an.

Công an TP.HCM khám xét trụ sở cùng hàng loạt chi nhánh của Công ty F88

Công an có mặt tại chi nhánh F88 trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú)

Đến chiều 6/3, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng và Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty CP kinh doanh F88 trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

Ngoài khám xét trụ sở Công ty CP kinh doanh F88 trên đường Nguyễn Oanh, công an cũng có mặt tại hàng loạt địa điểm, chi nhánh của công ty này trên địa bàn TP.HCM như trên đường Đỗ Xuân Hợp, Hoàng Diệu, góc giáo Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí, Lê Văn Việt của TP Thủ Đức; Lũy Bán Bích, góc Văn Cao giao với Nguyễn Sơn, góc Âu Cơ – Phạm Văn Sáng, Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú); Nguyễn Văn Quá (quận 12)…

Theo Công an TP.HCM, việc khám xét được thực hiện tại đây để phục vụ công tác điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty F88 có trên 80 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở 23 quận, huyện của TP.HCM. Các chi nhánh này chủ yếu tập trung tại các quận/huyện như TP Thủ Đức, Tân Bình, Bình Tân, Bình Thạnh... với trung bình từ 5 đến 7 địa điểm. Hoạt động trong lĩnh vực tài chính cho vay, cầm đồ...

Xe “hổ vồ” tông chết 3 mẹ con đang chở nhau đi học

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào lúc 7h5 sáng nay (6/3), tại Km05+800 đường tỉnh lộ 542E, đoạn qua địa bàn xóm 9B, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên (Nghệ An).

Thời điểm trên, tài xế tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, Nghệ An) điều khiển xe tải nhãn hiệu Howo đi trên tỉnh lộ 542E đã xảy ra va chạm với chiếc xe máy do chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1997) điều khiển cùng chiều, lúc này đang chở theo 3 con nhỏ đến trường đi học.

Vụ tai nạn đã khiến chị Hồng cùng 2 con nhỏ sinh năm 2016 và 2014 tử vong tại chỗ. Riêng cháu nhỏ sinh năm 2018 bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Bước đầu qua kết quả test nhanh cho thấy, tài xế Quân không có nồng độ cồn, không có chất ma túy trong cơ thể. Tuy nhiên, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục chờ kết quả cuối cùng từ cơ quan y tế để củng cố hồ sơ vụ việc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Duy Quân để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Người dân phản ánh, thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện những chiếc xe tải trọng lớn chạy với tốc độ cao gây mất an toàn giao thông.

Bé gái bị 2 thanh niên đưa thẳng vào nhà nghỉ để quan hệ

Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã tạm giữ B.Đ.H. (SN 2004, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) và T.Đ.Q. (SN 2004; trú tại huyện Sóc Sơn) để điều tra hành vi "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Trước đó, ngày 7-12-2022, em H.M.A. (SN 2008; trú tại huyện Sóc Sơn) cùng 2 thanh niên trên đến nhà một người bạn ăn tối. Khoảng 22 giờ, sau khi uống rượu, A. muốn về nhà.

Thay vì chở A. về nhà, H. và Q. đã chở A. đến một nhà nghỉ ở huyện Sóc Sơn. Tại đây, 2 thanh niên đã thay nhau quan hệ tình dục với A..

Đến ngày 9-1-2023, A. kể cho bố mẹ biết sự việc, gia đình sau đó đã làm đơn tố cáo việc con gái bị xâm hại tình dục đến Công an huyện Sóc Sơn.

Tại cơ quan công an, 2 nam thanh niên bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.