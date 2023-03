Nóng trong tuần: Rúng động lời khai của 2 bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong

Rúng động lời khai của 2 bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong

Liên quan đến sự việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi gửi tại cơ sở trông trẻ ở thôn Vạn Điểm (huyện Thường Tín, Hà Nội) của 2 đối tượng Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành, ngày 3/3, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Theo đó, ngày 1/3, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo về việc cháu P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội) gửi tại cơ sở trông giữ trẻ bị ngã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhi Trung ương nhưng không cứu chữa được nên bệnh viện trả về gia đình.

Qua làm việc với gia đình cháu Đ. bước đầu gia đình cung cấp, ngày 23/2, cháu Đ. đi học tự ngã dẫn đến thương tích. Gia đình cháu Đ. không trình báo cơ quan công an, không muốn pháp y tử thi.

Tuy nhiên, nhận thấy vụ việc có nhiều điểm bất thường, Công an huyện Thường Tín đã triệu tập An và Lành lên trụ sở để lấy lời khai.

Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành đã nhiều lần bạo hành cháu bé 17 tháng tuổi.

Sau 24h đấu tranh, An và Lành đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành cháu Đ. dẫn đến thương tích và khiến nạn nhân tử vong.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, sáng 23/2, Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, 2 đối tượng đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài.

Thấy vậy, Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, đối tượng dùng tay tát nạn nhân. Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm vào đầu cháu bé.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, bố mẹ bé trai đến đón con và được 2 đối tượng báo là Đ. tự ngã. Trong các ngày 24, 25, 26/2, bé trai tiếp tục được đưa đến lớp của An. Vào sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do không thể cứu chữa được nữa nên Bệnh viện nhi Trung ương trả cháu Đ. về gia đình. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ. tử vong.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an huyện Thường Tín đã thuyết phục gia đình pháp y tử thi. Sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đ là do chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 bảo mẫu An và Lành.

Bộ Công an thông tin về lời khai của ông Đỗ Hữu Ca

Chiều 3/3, trả lời tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về vụ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua các chứng cứ, tài liệu thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và khởi tố bị can về tội danh nêu trên.

Đỗ Hữu Ca bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong quá trình bị xét hỏi, ông Đỗ Hữu Ca hợp tác với cơ quan điều tra và khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để "chạy án". Ông Ca cũng nộp lại toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục làm rõ hành vi tội phạm của những người liên quan để xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Y tế Bình Dương ra công văn đề nghị các đơn vị y tế cả nước "cấm cửa" 6 bác sĩ

Công văn do tiến sĩ Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương ký, ban hành ngày 2/3 nêu rõ tên các bác sĩ.

Theo đó 6 bác sĩ này thuộc diện được UBND tỉnh Bình Dương cử đi đào tạo, được hỗ trợ học phí và phí sinh hoạt hàng tháng; hoặc thuộc diện thu hút nhân lực với cam kết phục vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, 6 bác sĩ này đã tự ý nghỉ việc khi chưa bồi thường các khoản kinh phí đã nhận.

Do vậy, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đề nghị các bệnh viện đa khoa, phòng khám đa khoa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương; các bệnh viện, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường đại học y dược toàn quốc; các đơn vị trực thuộc Sở Y tế… không tiếp nhận, hợp đồng, tuyển dụng, đào tạo đối với các bác sĩ vi phạm cam kết với tỉnh Bình Dương.

Giải thích về văn bản trên, lãnh đạo sở Y tế cho rằng văn bản của sở chỉ có tính chất khuyến cáo những đơn vị trong ngành y tế cân nhắc khi tiếp nhận những bác sĩ này.

Còn theo một số bác sĩ bị Sở Y tế tỉnh Bình Dương “cấm cửa”, văn bản này chưa hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, những người này không muốn chia sẻ lý do mình nghỉ việc. Họ muốn tự mình làm việc với Sở Y tế để giải quyết sự việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đề xuất tăng lương hưu thêm gần 21%

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa gửi lấy ý kiến các bộ ngành, người dân về đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng áp dụng từ ngày 1/7 tới. Trong đó, có 3 nhóm điều chỉnh tăng lương hưu khác nhau.

Tiếp tục tăng lương hưu từ ngày 1/7 tới theo tăng lương cơ sở.

Cụ thể, tăng thêm 12,5% lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng (so với trước đó) cho những người đã được tăng lương hưu từ ngày 1/1/2022.

Tăng thêm 20,8% lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của những người chưa được điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/1/2022 (nghỉ hưu sau thời điểm này).

Với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng dưới 3 triệu đồng/tháng, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, sau khi tăng theo mức chung 12,5%, nếu mức lương vẫn thấp hơn 3 triệu đồng/tháng sẽ được chia thành 2 nhóm để tăng thêm.

Bộ LĐ-TB&XH tính toán, với phương án trên, sẽ có khoảng 230 nghìn người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương dưới 3 triệu đồng/tháng được ngân sách hỗ trợ thêm, với tổng kinh phí tăng thêm khoảng 330 tỷ đồng/năm.

Cục Đăng kiểm cảnh báo nguy cơ "đổ vỡ" hệ thống đăng kiểm ô tô

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến 14h ngày 26/2, cả nước có tổng số 2.014 đăng kiểm viên, trong đó có 1.061 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. Số đăng kiểm viên còn đang làm việc trên toàn hệ thống khoảng 1.500 người.

Để duy trì hoạt động cho toàn bộ hệ thống kiểm định xe cơ giới cần ít nhất 1.986 đăng kiểm viên. Như vậy, toàn hệ thống đang thiếu khoảng 486 đăng kiểm viên.

Thiếu đăng kiểm viên do nhiều trung tâm đóng cửa liên quan đến việc điều tra của công an.

Đáng chú ý, tại TP Hà Nội và TPHCM chỉ còn 1/2 dây chuyền kiểm định phương tiện còn hoạt động.

Báo cáo của Phòng Kiểm định xe cơ giới - VAR (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho thấy, tính đến 14h ngày 26/2, cả nước có 121/489 dây chuyền kiểm định phải tạm dừng hoạt động do đơn vị đang bị cơ quan công an điều tra, hoặc không đủ điều kiện hoạt động theo Nghị định 139/2028/NĐ-CP hoặc tự đóng cửa.

Cục Đăng kiểm Việt Nam dự báo, nếu không có sự thay đổi, với số lượng trung tâm đăng kiểm tại TPHà Nội và TPHCM hiện tại, trong các tháng tiếp sẽ xuất hiện ùn tắc nghiêm trọng do năng lực kiểm tra chỉ đáp ứng 31% nhu cầu của người dân.

Không chỉ tại TPHCM và TP Hà Nội, thời điểm này, các tỉnh, thành phố nhỏ đã có sự ùn tắc kiểm định xe cơ giới và sẽ lan nhanh đến các thành phố lớn. Nguy cơ đứt gãy dẫn tới đổ vỡ hệ thống đăng kiểm xe cơ giới đang trở thành hiện hữu.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-rung-ong-loi-khai-cua-2-bao-mau-bao-hanh-be-trai-17-t...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-rung-ong-loi-khai-cua-2-bao-mau-bao-hanh-be-trai-17-thang-tuoi-tu-vong-a596477.html