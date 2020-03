Tin tức 24h qua: 30 người Việt từ tâm dịch Vũ Hán được về nhà sau 21 ngày cách ly

Thứ Hai, ngày 02/03/2020 20:30 PM (GMT+7)

30 người Việt từ tâm dịch Vũ Hán được về nhà sau 21 ngày cách ly; 2 gia đình đau đớn phát hiện 2 bé trai tử vong dưới ao nước sau nhà... là những tin nóng nhất 24h qua.

30 người Việt từ tâm dịch Vũ Hán được về nhà sau 21 ngày cách ly

Bộ Y tế cho biết, sau thời gian cách ly 21 ngày tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), chiều 2/3, 30 người Việt trở về từ tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc) chính thức được ra viện.

Cả 30 công dân này đều có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt. Trong số 30 người từ Vũ Hán trở về có 6 trẻ em từ 8 tháng tuổi đến 14 tuổi và một phụ nữ mang thai 39 tuần, tâm lý tốt và sức khỏe tốt.

Những công dân trở về từ Vũ Hán đã được ra viện trong tình trạng khỏe mạnh (Ảnh: Tuấn Dũng)

Trước đó, đúng 5 giờ 04 phút sáng 10/2, chuyến bay số hiệu HVN68 của Vietnam Airlines đưa công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc) về nước đã hạ cánh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều được mặc quần áo bảo hộ, sau đó họ được cách ly để theo dõi sức khoẻ. Tổng cộng có 30 công dân Việt Nam được đón về trên chuyến bay này.

Vụ Giám đốc BV quận bị tố trục lợi khẩu trang: Lãnh đạo quận Gò Vấp nói gì?

Ngày 2/3, đại diện lãnh đạo UBND quận Gò Vấp (TP HCM) cho biết liên quan đến thông tin Giám đốc Bệnh viện (BV) Gò Vấp, bác sĩ Phạm Hữu Quốc bị tố trục lợi khẩu trang, trong ngày 27/2, UBND quận Gò Vấp đã chỉ đạo Thanh tra quận xác minh. Theo kết quả ban đầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp

Theo Công an quận Gò Vấp, trước đó, bác sĩ Quốc từng gọi điện nhờ công an can thiệp vì có người gọi điện tống tiền và đe doạ an nguy đến tính mạng. Tuy nhiên, sau đó bác sĩ Quốc thông báo lại vụ việc đã được dàn xếp ổn thoả, không cần can thiệp. Thời gian sau vụ việc bắt đầu lùm xùm khi ông Quốc bị một người đàn ông "tố" lên mạng xã hội về việc gom khẩu trang bán ra nước ngoài thu tiền tỉ.

Qua xác minh, ngày 28/2, UBND quận Gò Vấp đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác và chức vụ đối với bác sĩ Phạm Hữu Quốc và chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp điều tra theo thẩm quyền.

2 gia đình đau đớn phát hiện 2 bé trai tử vong dưới ao nước sau nhà

Chiều 1/3, do gia đình hai cháu Lê Văn P. (SN 2009) và cháu Lại Tiến M. (SN 2011) cùng trú thôn 3 (xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đi hái tiêu thuê nên để hai cháu ở nhà chơi. Khi gia đình 2 cháu về thì tá hỏa không thấy con mình đâu.

Tìm kiếm nhiều nơi không thấy nên mọi người xuống ao nước sau nhà thì phát hiện cả hai đã đuối nước. Phát hiện thi thể 2 cháu bé, 2 gia đình gào khóc gọi tên con. Nhiều người dân có mặt tại đây cũng vô cùng thương xót cho số phận 2 cháu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai cháu rủ nhau ra ao sau nhà chơi và ngã xuống ao tử vong.

Tiếp xúc với mẹ bạn nhiễm Covid-19, 3 du học sinh tự nguyện cách ly

Khu vực cách ly (ảnh minh họa)

Ngày 1/3, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trường quân sự tỉnh vừa tiếp nhận 3 du học sinh về từ Hàn Quốc. Cả 3 du học sinh này đều tự nguyện xin cách ly tập trung.

Theo đó, cả 3 trường hợp trên đều bay về từ Incheon-Cheonan (Hàn Quốc) đến sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, cả 3 đi xe về Cà Mau rồi xin vào khu cách ly tập trung của tỉnh.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, cả 3 du học sinh nói trên đều tiếp xúc với người bạn có mẹ dương tính với Covid-19.

Hiện sức khỏe 3 du học sinh này bình thường. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo xác minh thêm 3 du học sinh này đã tiếp xúc với những ai trước khi vào khu cách ly tập trung để quản lý theo quy định.

Đau lòng nghi án bố pha thuốc chuột tự tử cùng 2 con

Tối 1/3, người dân phường Hải Hòa, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện anh N.V.C (SN 1993, trú tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) cùng 2 con trai N.T.K (SN 2015) và N.M.K (SN 2017) uống thuốc chuột tự tử. Sau đó, mọi người đưa 3 bố con anh C. tới Trung tâm y tế TP. Móng Cái cấp cứu. Tuy nhiên, đến 23h30 cùng ngày, anh C. và cháu T.K đã tử vong, cháu M.K tiên lượng xấu.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện trong gầm giường của gia đình nạn nhân có 5 ống nhựa trắng, trong nghi là thuốc chuột mà anh C. đã pha rồi cùng 2 con uống tự tử.

Cũng theo cơ quan chức năng, qua điều tra ban đầu được biết, anh C. kết hôn với chị C.N.H (SN 1993), trú tại khu 7, phường Hải Hòa (TP. Móng Cái). Thời gian gần đây, giữa 2 vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn về kinh tế nên chị H. ly hôn.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/tin-tuc-24h-qua-30-nguoi-viet-tu-tam-dich-vu-han-duoc-ve-nha-sau-21-ng...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/tin-tuc-24h-qua-30-nguoi-viet-tu-tam-dich-vu-han-duoc-ve-nha-sau-21-ngay-cach-ly-1064043.html