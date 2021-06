Tin tức 24h: ĐT Việt Nam nhận được thư chúc mừng của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á

Thứ Năm, ngày 17/06/2021 20:09 PM (GMT+7)

ĐT Việt Nam nhận được thư chúc mừng của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á; Phạt nặng 42 “game thủ” tổ chức “đại chiến” giữa dịch COVID-19 ... là những tin nóng nhất 24h qua.

ĐT Việt Nam nhận được thư chúc mừng của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á

Sau kỳ tích đưa nền bóng đá Việt Nam lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã về nước sáng nay 17/6. Các cầu thủ đều mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Đúng 12h trưa 17/6, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại hai khách sạn tại phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM để thực hiện cách ly. Nhóm thứ nhất gồm lãnh đạo liên đoàn, ban huấn luyện và một số cầu thủ như Minh Vương, Tấn Trường... tại khách sạn trên đường Nội khu Hưng Phước. Những cầu thủ còn lại cách ly tại khách sạn trên đường Cao Triều Phát cách đó khoảng 500m.

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), mới đây, thay mặt cho Hội đồng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), Chủ tịch Sameth Khiev gửi lời chúc mừng tới ĐT Việt Nam vì đã được vào vòng loại cuối cùng – FIFA World Cup Qatar 2022, đồng thời cũng có vé tham dự vòng chung kết AFC Asian Cup China 2023.

Phạt nặng 42 “game thủ” tổ chức “đại chiến” giữa dịch COVID-19

Khuya 14/6, Tổ kiểm tra liên ngành phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM kiểm tra đột xuất tại tiệm internet trên. Thời điểm kiểm tra, tiệm internet đã khóa cửa chính. Tuy nhiên, bên trong có chủ tiệm và 42 “game thủ” đang tổ chức “đại chiến” trong game.

Thấy lực lượng chức năng, các “game thủ” định bỏ chạy nhưng đều bị giữ lại. Tổ kiểm tra đã test nhanh ma túy, COVID-19 đối với những người tại tiệm internet. Kết quả 43 đều âm tính với ma túy, kết quả xét nghiệm COVID-19 đang chờ.

Tiệm internet nơi 42 “game thủ” tổ chức “đại chiến” giữa dịch COVID-19

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ chuyển UBND TP Thủ Đức xử phạt 15 triệu đồng đối với chủ tiệm internet về hành vi “không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19” và tạm giữ giấy phép kinh doanh của cơ sở này. Đồng thời, ban hành 41 quyết định xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp đối với hành vi vi phạm hành chính của các đối tượng tham gia chơi game, 1 người dưới 16 tuổi áp dụng hình thức phạt cảnh cáo.

Ngày 17/6, Việt Nam ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 mới cao kỷ lục

Ngày 17/6, Bộ Y tế công bố 503 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 12150 ca. Vậy trong ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận số lượng bệnh nhân COVID-19 mới cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát.

Theo đề nghị của Liên Hiệp Quốc (LHQ), Việt Nam vừa qua đã tiếp nhận và điều trị khẩn cấp 1 bệnh nhân là nhân viên LHQ mắc COVID-19 công tác tại một nước ở khu vực trong tình trạng bệnh chuyển biến nặng. Sau quá trình điều trị tích cực theo quy trình cách ly chặt chẽ, nhờ năng lực chuyên môn và sự tận tình của các y, bác sĩ Việt Nam, bệnh nhân đã bình phục, được xuất viện và rời Việt Nam ngày 15/6 để trở lại tiếp tục công tác.

Tại Hà Nội, tại sân bay Nội Bài lực lượng chức năng sẽ phân luồng, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên đối với những người đi từ TP HCM ra Hà Nội.

Bên cạnh đó, trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi trên chuyến bay QH0224 của hãng hàng không Bamboo Airways từ TP-Hồ Chí Minh về TP-Hà Nội.

Tại Đồng Nai, theo CDC Đồng Nai, cơ quan chức năng đã xác định có hơn 500 F1 là nhân viên siêu thị Big C Đồng Nai. Hiện UBND TP Biên Hòa đã phong tỏa và tạm ngừng hoạt động toàn bộ Big C Đồng Nai, và các nơi có bệnh nhân 11669 ghé qua.

Tài xế ép văng mô tô đặc chủng, khiến 1 CSGT bị thương

Chiều tối 16/6, tổ CSGT đang điều tiết giao thông và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông giao lộ đường 22/12 với Quốc lộ 13 (thuộc địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình Dương) thì phát hiện ô tô hiệu Inova do thanh niên điều khiển vi phạm luật giao thông nên ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy.

CSGT truy đuổi hơn 30km bắt giữ tài xế dương tính với chất ma túy

Tổ tuần tra sau đó truy đuổi, tiếp tục ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng tài xế không chấp hành mà ép xe mô tô đặc chủng ngã xuống đường khiến một CSGT bị thương.

Sau khoảng 30km truy đuổi, được sự hỗ trợ của người dân lực lượng CSGT đã khống chế tài xế ô tô.

Bước đầu tài xế khai là Trần Văn Thủy. Qua test nhanh, tài xế Thủy dương tính với ma túy.

