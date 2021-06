Tài xế dương tính ma túy phóng ô tô vùn vụt khi gặp CSGT

Thứ Năm, ngày 17/06/2021 17:28 PM (GMT+7)

Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy với tốc độ kinh hoàng. Trên đường tháo chạy, đối tượng điều khiển phương tiện ép văng mô tô đặc chủng khiến một CSGT bị thương.

CSGT truy đuổi hơn 30km bắt giữ tài xế dương tính với chất ma túy

Ngày 17/6, phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao đối tượng Trần Văn Thủy (31 tuổi, quê Thanh Hóa) cho Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra, làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều tối 16/6, tổ CSGT đang điều tiết giao thông và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông giao lộ đường 22/12 với Quốc lộ 13 (thuộc địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An) thì phát hiện ô tô hiệu Inova do thanh niên điều khiển vi phạm luật giao thông nên ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy.

Tổ tuần tra sau đó truy đuổi, tiếp tục ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng tài xế không chấp hành mà ép xe mô tô đặc chủng ngã xuống đường khiến một CSGT bị thương.

Đối tượng sau đó tăng ga phóng ô tô trên đường. Sau khoảng 30km truy đuổi, khi đến khu vực ngã ba Ông Xã (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) được sự hỗ trợ của người dân lực lượng CSGT đã khống chế tài xế ô tô.

Bước đầu tài xế khai là Trần Văn Thủy. Qua test nhanh, tài xế Thủy dương tính với ma túy.

