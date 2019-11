Thanh niên điên cuồng chém người phụ nữ trong nhà nghỉ, mặc nạn nhân kêu la van xin

Thứ Ba, ngày 12/11/2019 08:31 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã khống chế được nam thanh niên này ngay sau khi đối tượng gây án.

Đối tượng bị lực lượng công an khống chế tại hiện trường.

Ngày 12/11, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên có biểu hiện bất thường dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào một người phụ nữ trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h50 ngày 10/11, một nam thanh niên bất ngờ đi vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Tại đây, đối tượng đã dùng dao đâm, chém liên tiếp vào bà Đ.T.V. (SN 1971) khiến bà V. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng gây án ngay sau đó.

Chị T. (con gái nạn nhân) cho hay, nam thanh niên khoảng 30 tuổi. Khi đi vào nhà đã tự kéo kín cửa rồi nhờ bà V. gọi điện thoại cho công an vì lý do anh ta... đang bị truy sát. Bà V. tìm nhiều cách gọi cho công an nhưng không được. Thấy vậy, đối tượng đã túm tóc hành hung bà V. rồi bất ngờ dùng dao đâm, chém nạn nhân bất chấp bà V. kêu la, van xin.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an phường Phú La thông tin, nam thanh niên nói trên là người địa phương. Người này chưa có hồ sơ bệnh án về thần kinh nhưng có trong diện theo dõi của công an phường. Trước đó, nam thanh niên đã từng gây mất trật tự an ninh trên địa bàn, thậm chí có lần mẫu thuẫn với bố đẻ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.