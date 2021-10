Thủ tướng: Việc đi lại, lưu thông hàng hóa ở một số địa phương còn cát cứ

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trong tuần này ban hành ngay quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 9-10.

Giao thông đi lại 2 tuần qua còn cát cứ

Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là tại các tỉnh, thành phố trong hai tuần vừa qua đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch.

Trên phạm vi cả nước tình hình dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát. Tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; an toàn trật tự xã hội cơ bản được giữ vững; đời sống của nhân dân trong vùng dịch được ổn định.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại một số khó khăn, chưa dự báo hết tình huống trong công tác phòng, chống dịch, như chưa tổ chức và kiểm soát tốt việc di chuyển của người dân từ các địa phương này đến địa phương khác, nhất là ở những địa bàn có dịch về quê.

Việc giao thông đi lại, lưu thông hàng hóa ở một số địa phương còn cát cứ, xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ, nhất là việc lập ra các chốt trạm ra vào; các địa phương có lúc, có nơi còn ban hành các văn bản riêng không đúng theo quy định chung.

Cùng với đó việc thống nhất một ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch còn chậm, chưa hiệu quả, còn phiền hà cho Nhân dân; Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân vẫn còn có nơi, có lúc chưa tổ chức tốt, còn bỏ sót, lọt người cần được hỗ trợ.

Nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu bước vào giai đoạn khôi phục sản xuất, kinh doanh nhưng việc bảo đảm các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, cần đổi mới tư duy và biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình, nhất là trong những tuần tới cần tập trung triển khai một số việc trọng tâm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo với các địa phương. Ảnh: VGP

Thống nhất trên toàn quốc về lưu thông

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì cùng Văn phòng Chính phủ tích cực tham mưu để ban hành ngay quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp, các ngành, địa phương lưu ý nếu ban hành các văn bản để cụ thể hóa thực hiện thì phải bám sát theo đúng và dứt khoát không trái với các quy định của Trung ương; tổ chức thực hiện phải thống nhất trên phạm vi toàn quốc, chấm dứt tình trạng cát cứ, cục bộ mỗi nơi thực hiện một kiểu theo quy định riêng.

Các địa phương phối hợp với nhau chặt chẽ, hiệu quả trong tổ chức đưa đón, quản lý người dân về quê, bảo đảm an sinh, an ninh, an toàn trật tự xã hội và an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Các địa phương, đơn vị xác định vaccine là yếu tố cốt lõi trong phòng, chống dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước, bảo đảm an toàn, khách quan, trung thực, khoa học. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn các địa phương tổ chức tiêm chủng an toàn, khoa học, hiệu quả.

"Có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh" - Thủ tướng yêu cầu các địa phương.

Ngoài ra, cần thống nhất trên toàn quốc về lưu thông và giao thông vận tải giữa các địa phương (đường thủy, đường bộ, hàng không), có sự quản lý, điều tiết của Chính phủ; kiên quyết không để ban hành các “giấy phép con”, không cát cứ, chia cắt; triển khai thận trọng, an toàn, thực hiện thí điểm theo tuần để điều chỉnh phù hợp và phải tăng cường kiểm tra, giám sát.

Tiếp tục triển khai tích cực hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, không để sót, lọt đối tượng cần hỗ trợ; bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch.

Tăng cường công tác truyền thông theo hướng chủ động, có kế hoạch cụ thể, phản ánh đúng tình hình, với tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, không để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá.

Tiếp tục khẩn trương hoàn thiện ứng dụng PC-COVID để sớm thống nhất sử dụng tạo tiện lợi và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của người dân; hướng dẫn các địa phương tiêm chủng an toàn, khoa học, hiệu quả

Thủ tướng giao Bộ TT&TT, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để khẩn trương tích hợp, thống nhất cơ sở dữ liệu phục vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm một ứng dụng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế trao đổi, phối hợp chặt chẽ với địa phương để tổ chức điều chuyển lực lượng chi viện, bảo đảm bám sát diễn biến dịch bệnh, có lộ trình cụ thể.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai có lộ trình về hộ chiếu vaccine.

Bộ GD&ĐT phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành, địa phương để có phương án tổ chức dạy và học an toàn, cho học sinh đi học trở lại, nhất là ở những nơi xa xôi, miền núi, hải đảo…

