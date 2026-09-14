Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Nga, Tổng Thư ký LHQ

Tại cuộc gặp nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ hôm 13/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin, chính phủ và nhân dân Nga đã dành sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, tình cảm trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, theo Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo các bộ, ngành triển khai khẩn trương những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm, sớm chuyển hóa thành những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/9. Ảnh: BNG

Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, tin tưởng các thỏa thuận sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga ngày càng phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng ngày có các cuộc trao đổi với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Thủ tướng đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy, làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với các nước và đối tác trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế đều bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, khẳng định coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Tổng thống Indonesia, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Malaysia và Thủ tướng Lê Minh Hưng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp cho thành công của Năm ASEAN 2026 do Philippines làm Chủ tịch.

Tổng thư ký LHQ đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam, mong Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực trong đề cao chủ nghĩa đa phương và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Tổng giám đốc WHO đánh giá cao những chủ trương, chính sách mới của Việt Nam về phát triển hệ thống y tế; khẳng định WHO sẵn sàng phối hợp, đồng hành với Việt Nam để thực hiện thành công mục tiêu phát triển hệ thống y tế cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững đã đề ra.