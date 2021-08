Thủ tướng gửi thư động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 hơn 500 ngày qua

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 09:19 AM (GMT+7)

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi thư động viên, bày tỏ trân trọng, biểu dương và đánh giá rất cao đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 trong hơn 500 ngày qua.

Sáng sớm nay 2-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư gửi thư động viên, bày tỏ trân trọng, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Tây Ninh - Ảnh: Nhật Bắc

Trong thư của Thủ tướng nêu rõ hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 29-7-2021, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được dịch bệnh Covid-19.

Hơn 500 ngày qua, dịch Covid-19 là thước đo tinh thần "lửa thử vàng, gian nan thử sức" và "tương thân, tương ái", lòng yêu nước của cả dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân, doanh nghiệp, cuộc chiến chống dịch bệnh ở nước ta đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, dù phía trước còn rất nhiều gian nan và thách thức.

Hơn 500 ngày qua, dịch Covid-19 với những diễn biến ngày càng phức tạp, chúng ta phải chiến đấu với loại virus được ví như "kẻ thù nguy hiểm giấu mặt, liên tục biến hóa, tàng hình" và tạm thời chưa có thuốc chữa. Nhân dân càng hiểu, trân trọng, biết ơn sự hy sinh của tất cả các anh chị em trên tuyến đầu, nhất là đội ngũ cán bộ y tế . Những cống hiến đó đã tạo nên bức tranh đẹp lan tỏa sâu rộng trong cuộc chiến chống dịch với những sắc màu của giá trị nhân văn, đức hy sinh, sự sẻ chia và tình đoàn kết toàn dân tộc.

Hơn 500 ngày qua, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường, gây ra nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng không làm giảm tinh thần vì cộng đồng của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tôi cảm nhận được tinh thần của những phong trào "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Năm xung phong"… của những năm xưa như càng lan tỏa mạnh mẽ hơn trong lực lượng tuyến đầu chống dịch. Các anh, các chị "sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Nhân dân và Tổ quốc cần". Những ngày qua, cán bộ y tế trong bộ quần áo bảo hộ giữa mùa hè đổ lửa, đêm quên ngủ, ngày quên ăn, tận tâm, tận lực với công việc, thậm chí nhiều anh chị em không có cơ hội gặp được người thân lần cuối do đang phải thực hiện nhiệm vụ.

Những "anh Bộ đội Cụ Hồ", những "chiến sĩ Công an nhân dân" không sợ hy sinh gian khổ, nhiều tháng không về nhà do phải canh gác nơi biên giới, phục vụ, chăm lo, hướng dẫn, giữ gìn an ninh trật tự cho Nhân dân trong vùng dịch, canh chốt trong các khu cách ly, bảo đảm an toàn chống dịch…

Những cán bộ ở cơ sở vất vả ngày đêm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để giám sát, điều tra dịch tễ và truy vết. Những anh chị em nhà báo không ngại lây lan, hiểm nguy vào giữa tâm dịch để viết tin, bài. Những tình nguyện viên bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sự sẻ chia sâu sắc, xung phong đến nơi nguy hiểm hỗ trợ cộng đồng…

Hơn 500 ngày qua, dịch Covid-19 đã gây ra bao nhiêu khó khăn, vất vả cho Nhân dân. Đảng, Nhà nước thấu hiểu và chia sẻ, Nhân dân mong từng ngày, từng giờ dịch bệnh sớm được kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi. Các anh chị em mong dịch bệnh qua đi để được trở về với gia đình, người thân, về với thói quen thân thuộc của cuộc sống bình thường…

Đảng, Nhà nước trân trọng, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ cán bộ y tế.

"Thời gian tới, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường. Chúng ta xác định đây sẽ là cuộc chiến còn trường kỳ, nhiều gian nan. Tôi mong các đồng chí tiếp tục thể hiện ý chí "chân cứng đá mềm", trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái để phục vụ đồng bào"- Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng nhấn mạnh cả đất nước có niềm tin sự kiên trì, bền bỉ với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn với nhiều giải pháp đồng bộ, tổng thể, toàn diện, cùng sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân, doanh nghiệp trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Chiến thắng đại dịch Covid-19!

"Chúc các đồng chí, anh chị em lực lượng tuyến đầu chống dịch vững tâm, an lành, sức khỏe, hạnh phúc. Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ở bên cạnh, mong các đồng chí, anh chị em luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, để xứng đáng với niềm tin, sự mong muốn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân!"- Thủ tướng nhấn mạnh trong thư.

