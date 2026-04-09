Thót tim vượt gần 200 chướng ngại vật trên đường Nguyễn Thị Định

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định đang dần hình thành diện mạo mới. Người dân nơi đây trông chờ vào một diện mạo mới khi đường được mở rộng, không còn chứng kiến những vụ TNGT thương tâm.

Tuy nhiên khi mở rộng tuyến đường này, gần 200 cột điện đang nằm trên vỉa hè bỗng chốc “dời hộ khẩu” xuống lòng đường khiến các phương tiện di chuyển trên tuyến đường này phải luồn lách, né tránh.

Nhiều người dân còn tận dụng phần bên dưới cột điện để tập trung rác gây ra cảnh nhếch nhác, khó chấp nhận. Tuyến đường này đang thi công vào ban đêm đèn đường không đủ sáng dễ dẫn đến những sự cố giao thông đáng tiếc.

Dây cáp trên trụ điện sà xuống đường khiến nhiều người di chuyển ái ngại sợ bị vướng vào nếu không chú ý.

Để tránh các sự cố va chạm khi hàng cột điện chưa di dời, cơ quan chức năng đã thiết kế thùng phuy sơn phản quang đặt dưới chân cột điện để người dân sớm phát hiện tránh né, tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời vì nhiều người vẫn va chạm với các thùng phuy này vào ban đêm khi lơ là trong lúc lái xe.

Người điều khiển phương tiện phải luồn lách để tránh chướng ngại vật trên đường.

Qua tìm hiểu được biết khoảng 200 trụ điện chiếm ngữ lòng đường Nguyễn Thị Định, trong đó riêng đoạn qua phường Cát Lái có gần 150 trụ. Nguyên nhân các trụ điện này án ngữ như chướng ngại vật thách thức các phương tiện là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục chuyển kinh phí cho ngành điện lực vẫn đang trong quá trình hoàn tất.

Được biết dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định đã đạt khoảng 70% tiến độ. Một số hàng mục còn vướng mặt bằng dẫn đến việc thi công chưa đồng bộ, trong đó có việc di dời hàng cột điện trên. Người dân nơi đây mong muốn chủ đầu tư dự án cần có biện pháp kịp thời, tránh các vụ TNGT xảy ra tại tuyến đường này khi đường chưa hoàn thiện.