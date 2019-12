Thông tin mới vụ nữ nhân viên xe buýt bị trêu ghẹo, đánh bầm dập

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019 07:00 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã 2 đối tượng trong nhóm thanh niên hành hung, trêu ghẹo nữ phụ xe búyt.

Trịnh Minh Hiếu và Tưởng Kim Hồng (áo đỏ)

Ngày 19/12, Công an TP. Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hoà đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Minh Hiếu (SN 1995, trú tại Quang Trung, Vân Đình, Ứng Hòa) và Tưởng Kim Hồng (SN 1987, trú tại Văn Ông, Tảo Dương Văn, Ứng Hòa) về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào ngày 20/10, chị Đ.T.H (SN 1992, trú tại Ứng Hòa) là nhân viên phục vụ xe bus tuyến 103B Mỹ Đình - Hồng Quang bị một nhóm thanh niên trêu ghẹo. Khi bị chị H nhắc nhở, nhóm thanh niên này đã đánh chị H khiến nữ nhân viên này phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình.

Ngày 21/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Trịnh Minh Hiếu, Tưởng Kim Hồng và Phan Trung Đức (SN 1994, trú tại Hậu Xá, Phương Tú, Ứng Hòa) về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Hiếu và Hồng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nếu phát hiện đối tượng Hiếu và Hồng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Ứng Hòa (SĐT: 02433882233), Tổng đài Cảnh sát 113.

