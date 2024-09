Thông tin mới về tình hình mưa lũ ở miền Trung

Đêm qua và sáng sớm nay (20/9), khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/9 đến 3h ngày 20/9 có nơi trên 100mm như Hóa Thanh (Quảng Bình) 237.6mm, Hiền Lương (Quảng Trị) 137.6mm, Hương Lâm (Hà Tĩnh) 110.4mm.

Dự báo ngày và đêm nay 20/9, khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Thanh Hóa, Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ ngày 21/9, mưa lớn ở những khu vực trên giảm dần.

Mưa lớn còn tiếp tục ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Bình trong hôm nay.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại khu vực trũng thấp, sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét và sạt lở đất theo thời gian thực (http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/) duy trì mức cảnh báo tím (mức cảnh báo cao nhất) tại khu vực vùng núi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong sáng nay, riêng Nghệ An xuất hiện một số điểm cảnh báo ở mức vàng (nguy cơ cao).

Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Gianh đang lên nhanh và ở dưới mức báo động (BĐ)2. Mực nước lúc 1h sáng nay trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm là 12,90m, dưới BĐ2 là 0,10m; tại Trạm Mai Hóa 4,28m, dưới BĐ2 là 0,72m.

Dự báo ngày hôm nay, lũ trên sông Gianh tiếp tục lên, đạt đỉnh ở mức BĐ2-BĐ3, sau đó xuống, gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại khu vực vùng núi, sạt lở bờ sông, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị ở tỉnh Quảng Bình.

Tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La ngày và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

