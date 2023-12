Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc chuyển rét, miền Trung hứng đợt mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/12), các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh; trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Ngày 2/12, mưa giảm, trời chuyển rét khô. Từ ngày 3/12, ban ngày có nắng trở lại.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Ở Trung Bộ, các tỉnh phía Bắc Trung Bộ thời tiết khá tương đồng với Bắc Bộ; riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa từ 1-3/12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác, lượng mưa có nơi trên 200mm.

Phía Đông Tây Nguyên do ảnh hưởng của không khí lạnh nên 3 ngày tới cũng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần này ban ngày phổ biến có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]