Thông báo khẩn: Tìm người đến nhiều tiệm tạp hoá, chợ dân sinh ở Hải Dương

Thứ Hai, ngày 01/03/2021 14:45 PM (GMT+7)

Cơ quan công an vừa ra thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm là chợ dân sinh, tiệm tạp hoá để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

SỐ CA MẮC COVID-19 TỪ 27/01/2021 (Số liệu cập nhật lúc 15:52 01/03/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc01/03/2021) - Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong STT Tỉnh Tổng số ca nhiễm Số ca nhiễm trong cộng đồng

Ngày 1/3, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo khẩn số 9 liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cơ quan công an đề nghị những người đã đến những địa điểm sau đây (trong và sau khoảng thời gian theo thông báo) cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Chợ Ngũ Phúc, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành từ ngày 06 đến ngày 11/02/2021, ngày 13/02/2021, nhất là những người đi đến, mua xôi, hoa quả tại chợ.

Cửa hàng tạp hoá nhà bà Sao ở Kim Đính, Kim Thành, (gần chợ); quầy hàng bán giày dép tại đoạn cổng chợ Kim Anh (thứ 3 bên phải từ cổng chính đi vào); quầy bán hoa tại nhà chị Nguyễn Thị Luyện (Khanh) tại chợ xã Ngũ Phúc, Kim Thành và quán Xiao Haha tại TT Phú Thái, Kim Thành, ngày 08/02/2020.

Quán phun xăm thẩm mỹ Phương Dung, địa chỉ tại xã Kim Xuyên, Kim Thành ngày 10/02/2021.

Chùa Bằng Lai tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, Kim Thành vào khoàng 12h ngày 12/02/2021.

Cửa hàng tạp hoá nhà Tiền Thu, Thanh Chung và 01 quán gần hiệu thuốc Tiền Nguyên ở Ngũ Phúc, Kim Thành vào ngày 10 và 20/02/2021.

Hiệu thuốc Hà Hương ở Ngũ Phúc, Kim Thành ngày 23/02/2021.

Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đề nghị người dân từng đến các địa điểm nói trên liên hệ ngay tới cơ sở y tế gần nhất hoặc cán bộ Công an huyện Kim Thành, ông Đỗ Khắc Bằng, SĐT 0969753619 tiếp nhận liên hệ. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ qua trực ban Công an huyện Kim Thành, SĐT 02203720218 để được hỗ trợ.

Nguồn: http://danviet.vn/thong-bao-khan-tim-nguoi-den-nhieu-tiem-tap-hoa-cho-dan-sinh-o-hai-duong-50202...Nguồn: http://danviet.vn/thong-bao-khan-tim-nguoi-den-nhieu-tiem-tap-hoa-cho-dan-sinh-o-hai-duong-5020211314462227.htm