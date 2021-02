Hải Dương: Phạt 3,2 tỷ đồng các trường hợp vi phạm liên quan phòng, chống dịch COVID-19

Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, xử lý 3.343 trường hợp vi phạm liên quan đến việc phòng chống dịch COVID-19.

Công an Thị xã Kinh Môn làm việc với đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát.

Ngày 27/2, theo Công an tỉnh Hải Dương, từ ngày 27/1 đến ngày 26/2, Công an tỉnh này đã phát hiện 121 thông tin đăng tải có nội dung vi phạm trên không gian mạng liên quan đến tình hình dịch bệnh.

Trong đó, trên 40 tin là tin giả lời phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trên 50 tin về thông tin cá nhân của các trường hợp dương tính với SARS-Cov-2, các trường hợp F1, F2… thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương.

Đơn vị đã xác định, nhắc nhở và yêu cầu 91 chủ tài khoản chủ động gỡ bỏ các thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đồng thời đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp, phạt tiền 41 triệu đồng.

Điển hình đã trao đổi với Công an thành phố Hà Nội xác minh, xử lý trường hợp Ngô Thùy Trang, (SN 1989, thường trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hải Dương.

Kịp thời phát hiện, xác minh làm rõ, khởi tố điều tra 3 vụ án, 2 bị can về các tội liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, (1 vụ Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, 2 vụ, 2 bị can về chống người thi hành công vụ).

Đáng chú ý, qua thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã của Công an tỉnh ngoài (đối tượng Đỗ Văn Toản SN 1966, địa chỉ thường trú tại xã Liên Vị, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã số 21, ngày 27/5/2015 về Tội vận chuyển trái phép chất ma túy, bỏ trốn từ năm 2014. Đối tượng Phạm Thế Thỉnh, (SN 1952, trú tại KDC Đại Bát, phường Hoàng Tân, TP.Chí Linh là đối tượng bị truy nã về Tội trộm cắp tài sản của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương theo Quyết định truy nã bị can số 01 ngày 24/01/2015).

Tính đến ngày 26/2, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 3.343 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3,2 tỷ đồng. Cụ thể không đeo khẩu trang 635 vụ, vứt khẩu trang không đúng nơi quy định 384 vụ, đeo khẩu trang không đúng quy định 10 vụ.

Ra đường trong trường hợp không cần thiết 1.015 vụ, tập trung đông người 13 vụ, không giữ khoảng cách trong phòng, chống dịch 3 vụ, không khai báo trung thực tình trạng y tế của bản thân 2 vụ, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch 52 vụ, không chấp hành việc kiểm tra y tế 7 vụ, cản trở, chống lại người thi hành công vụ 12 vụ, vi phạm không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế 1 vụ.

Vi phạm các quy định về cách ly y tế 14 vụ, không khai báo y tế 5 vụ, trốn khỏi nơi cách ly 7 vụ, vi phạm về trật tự đô thị 1.173 vụ, mua bán hàng kém chất lượng 1 vụ.

Ngoài ra, Công an tỉnh đã giúp các địa phương phát hiện xử lý 6 trường hợp di chuyển từ Hải Dương về không thực hiện khai báo y tế.

