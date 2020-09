Thời tiết dịp Quốc khánh 2/9: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng điên cuồng

Thứ Ba, ngày 01/09/2020 11:03 AM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nắng nóng 37 độ C dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2020.

Miền Bắc và miền Trung có nắng nóng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân được nghỉ 1 ngày, rơi vào thứ Tư. Để giúp người dân có kế hoạch đi chơi được thuận lợi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã có những nhận định về tình hình thời tiết trên cả nước.

Theo đó, các tỉnh Bắc Bộ ngày sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C. Đêm không mưa.

Các tỉnh Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ có nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 33-36 độ C, riêng Bắc Trung Bộ 34-37 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết phổ biến sáng nắng, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên từ 27-30 độ C, Nam Bộ từ 29-32 độ C.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-tiet-dip-quoc-khanh-2-9-mien-bac-va-mien-trung-nang-nong-dien-cuong-502020191142149.htm