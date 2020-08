Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới, nhiều nơi trên 37 độ C

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 06:35 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (31/8), do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 1/9, nắng nóng mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến ngày 5/9. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Hôm nay, chỉ số tia cực tím ( UV) ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần phổ biến ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi.

