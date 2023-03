Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng trước khi không khí lạnh tràn về

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/3), nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần. Thời tiết chủ đạo ban ngày là nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng cục bộ; từ chiều tối đến đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 25-26/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, kết thúc những ngày nắng nóng vừa qua. Trời chuyển lạnh.

Khu vực Trung Bộ, hôm nay (24/3), nhiều nơi tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 39 độ C. Ngày 25/3, nắng nóng giảm dần, duy trì ngưỡng nắng nóng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 26/3 trở đi, toàn miền chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần thời tiết chủ đạo vẫn là nắng, trong đó Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Do đang trong giai đoạn chuyển mùa, cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng mưa đá, dông, lốc, sét có thể xảy ra khi trời có mưa.

