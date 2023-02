Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc có mưa rét, miền Nam ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/2), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Từ trưa đến chiều tối, nhiều nơi xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa kéo dài đến khoảng đêm 24/2 thì tạnh ráo.

Từ ngày 25/2 trở đi, miền Bắc chuyển rét khô, trưa chiều có nắng. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13-16 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Tại miền Trung, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An thời tiết tương đồng với các tỉnh Bắc Bộ.

Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều nay đến ngày 26/2 có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận ngày mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết cuối tuần phổ biến ngày có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông vài nơi.

