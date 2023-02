Người đánh tài xế không dừng xe cho cô gái đi vệ sinh khai lý do "ra tay"

Ngày 23/2, lãnh đạo Công an phường Phước Hải, TP.Nha Trang (Khánh Hoà) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Nguyễn Trung Tín (ở Nha Trang) liên quan đến vụ tài xế bị đánh sau khi không dừng xe cho cô gái đi vệ sinh trên cao tốc.

Theo lãnh đạo Công an phường Phước Hải, đêm 16/2, anh Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi, ở Nha Trang, Khánh Hoà) điều khiển xe khách giường nằm 26 chỗ chạy tuyến Sài Gòn – Nha Trang. Trên xe lúc này có nhiều hành khách, trong đó có chị T.M.H. (22 tuổi, ở Nha Trang, Khánh Hoà).

Sau khi xe chạy lên cao tốc Long Thành – Dầu Giây, chị H. bị đau bụng và có nói với anh Vũ dừng xe cho chị H. đi vệ sinh. Tuy nhiên, xe đang chạy trên cao tốc nên tài xế không dám dừng và nói với chị H. cố đợi đến đường tránh sẽ dừng.

Khi đi đến đường tránh anh Vũ dừng xe cho chị H. đi vệ sinh, nhưng lúc này vắng nên chị H. sợ không dám đi và nói anh Vũ tiếp tục chạy xe. Anh Vũ chạy đến cây xăng thì dừng xe cho chị H. đi vệ sinh. Đến khoảng 4h ngày 18/2, khi xe về đến Nha Trang, chị H. gọi điện cho bạn là Nguyễn Trung Tín kể lại sự việc trên cho Tín nghe và nhờ Tín đến chở chị H. về nhà.

Sau đó, Tín đến đường Tố Hữu cùng với một người tên Ty (bạn của Tín quen trên mạng chưa xác định được nhân thân) đi đón chị H. Khi xe đến cây xăng số 2 Tố Hữu, phường Phước Hải, TP.Nha Trang thì Tín và Ty lên dùng tay đánh vào người tài xế Vũ gây sưng nề bầm tím ở phần cổ.

Sau khi tiếp nhận trình báo của tài xế Vũ, công an phường Phước Hải đã vào cuộc truy xét và đưa những người liên quan về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế Vũ và chị H. khai nhận cả hai không có mâu thuẫn.

Còn anh Tín đã nhận thấy hành vi của mình là sai do nóng ruột với bạn nên đã có hành vi hành hung tài xế.

“Tại công an phường, anh Vũ đồng ý hoà giải, yêu cầu anh Tín bồi thường hơn 3 triệu đồng tiền thuốc và 3 ngày công nghỉ làm. Còn chị H. nói sự việc trên chị chỉ kể cho anh Tín nghe thôi chứ không gọi bạn lên để đánh tài xế”, lãnh đạo Công an phường Phước Hải thông tin.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nguoi-anh-tai-xe-khong-dung-xe-cho-co-gai-i-ve-sinh-khai-ly-do-34-ra-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nguoi-anh-tai-xe-khong-dung-xe-cho-co-gai-i-ve-sinh-khai-ly-do-34-ra-tay-34-a595020.html