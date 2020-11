Thời tiết cuối tuần 3 miền có gì thay đổi?

Thứ Sáu, ngày 20/11/2020 07:08 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay (20/11) đến ngày 22/11, thời tiết các tỉnh miền Bắc phổ biến ít mưa, trưa chiều trời nắng.

Đến khoảng ngày 23/11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn về khiến miền Bắc có mưa vài nơi, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 16-18 độ C, ở vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần thời tiết phổ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

