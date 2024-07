Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Sáng 22-7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam Khoá XXII tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy làm quy trình về công tác cán bộ.

Hội nghị làm quy trình bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: CA

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Chín (Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy) công bố Công văn của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương đồng ý giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh) để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

100% ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có mặt bỏ phiếu thống nhất bầu Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở kết quả bầu, ông Nguyễn Chín tiếp tục trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả, 100% Tỉnh uỷ viên có mặt đã bỏ phiếu kín thống nhất giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng để HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (57 tuổi, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị.

Tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam gia nhập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam vào tháng 10-1985.

Quá trình công tác, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng từng kinh qua nhiều chức vụ trong ngành công an như: Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra, Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trưởng phòng Tham mưu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Tháng 11-2019, ông Dũng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, được phong quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng từ tháng 2-2020.

