Thi công dự án công viên, phát hiện 2 huyệt mộ, một áo quan không nắp

Chiều 20/8, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết đang phối hợp với UBND phường An Phú Đông tìm kiếm thân nhân của 2 phần mộ được phát hiện trong phạm vi thi công dự án Công viên Thạnh Lộc.

Toàn cảnh buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM

Theo đó, vào ngày 10/8, tại khu vực thi công móng giàn hoa, đơn vị phát hiện 2 huyệt mộ nằm ở độ sâu khoảng 0,5-0,75m, đều không có bia hoặc dấu hiệu nhận biết về nhân thân người được an táng.

Trong đó, một phần mộ còn nguyên huyệt và áo quan. Phần mộ còn lại vẫn còn áo quan nhưng đã mất nắp. Sau khi phát hiện, Ban Quản lý dự án, UBND phường An Phú Đông và đơn vị thi công đã tạm dừng hoạt động tại khu vực, lập biên bản hiện trường.

Lực lượng chức năng sau đó rà soát với Ban điều hành khu phố và người dân sống lân cận nhưng chưa có gia đình nào đến nhận thân nhân. Các đơn vị cũng kiểm tra những khu vực xung quanh trong phạm vi công trình nhưng chưa phát hiện thêm huyệt mộ.

Theo phương án được thống nhất, UBND phường An Phú Đông sẽ chủ trì việc bốc mộ, di dời và cải táng, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về y tế, vệ sinh môi trường và nghi thức tâm linh truyền thống. Chính quyền địa phương cũng sẽ niêm yết thông báo tại trụ sở và thông tin trên các phương tiện truyền thông để tìm kiếm thân nhân.

Cá nhân, tổ chức hoặc gia đình có thông tin liên quan đến 2 phần mộ có thể liên hệ UBND phường An Phú Đông tại số 540 Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, TPHCM.

Việc tìm kiếm thân nhân nhằm bảo đảm các phần mộ được xử lý đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện để dự án Công viên Thạnh Lộc tiếp tục triển khai an toàn, đúng tiến độ.