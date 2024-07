Thêm bệnh nhân bị đầu độc bằng xyanua

Bắt giam đối tượng đầu độc người thân Ngày 5-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) về hành vi "Giết người". Trước đó, từ tháng 10-2023 đến tháng 5-2024, tại gia đình ông Nguyễn Văn H. (xã Vĩnh Thanh) liên tiếp có 5 người chết, gồm ông H., 3 người cháu và 1 người con rể. Các nạn nhân trước khi chết có các biểu hiện bị nôn ói, chóng mặt, nhức đầu. Tháng 6 vừa qua, nam thanh niên tên B.T, cháu nội của ông H., bỗng bị hôn mê, bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong người T. có chất xyanua. Nghi ngờ có khuất tất, gia đình bên ngoại của T. đã làm đơn trình báo công an. Điều tra cho thấy Nguyễn Thị Hồng Bích đã đầu độc người thân trong gia đình và thanh niên B.T là cháu gọi Bích là cô ruột.