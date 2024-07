Sức khỏe nam thanh niên ngộ độc xyanua ở Đồng Nai giờ ra sao?

Bị cô ruột đầu độc xyanua Như PLO đưa tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều tra, xác minh làm rõ việc Nguyễn Thị Hồng Bích (sinh năm 1986, không có việc làm ổn định, trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) do mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình, có hành vi mua chất độc xyanua để đầu độc cháu ruột là NHBT (18 tuổi, cùng trú tại địa điểm trên). Theo đó ngày 5-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích về tội danh giết người theo Điều 123 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Bước đầu Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.