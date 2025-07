Đề nghị truy tố ác phụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích 39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch (nay là xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.

Bị can Nguyễn Thị Hồng Bích

Theo kết luận, năm 2022 xuất phát từ việc nợ nần tiền bạc của chồng là ông N.T.T.T., Bích lên mạng xã hội mua chất độc xyanua với giá 1 triệu đồng mang về cất giấu trong nhà để tự tử. Tuy nhiên, sau đó giữa Bích và chị T.T.N. (chị dâu, sống chung nhà) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi liên quan đến vấn đề tiền bạc nên Bích nảy sinh ý định đầu độc con trai chị N. là cháu N.H.B.T sinh năm 2006.

Khoảng 13h30 ngày 22/6/2024, lấy lý do giúp cháu T. trị mụn, Bích đến nhà thuốc mua thuốc loại viên nhộng mang về đổ hết thuốc bên trong ra rồi đưa chất độc xyanua vào 2 viên thuốc và nối lại viên thuốc như hình dạng ban đầu.

Sau khi nhét chất độc xyanua vào 2 viên thuốc, Bích đưa cháu T. uống. Sau khi uống thuốc, T. ngã nằm bất động và được gia đình đưa cấp cứu tại bệnh viện ở TPHCM, kết luận tổn thương cơ thể 23%. Cơ quan y tế xác định trong dạ dày cháu T. có độc tố xyanua. Người thân cháu T. đã làm đơn gửi cơ quan chức năng vì nghi ngờ cháu T. bị đầu độc.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định Nguyễn Thị Hồng Bích là người đầu độc cháu T.. Ngày 5/7/2024, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Bích để điều tra về tội giết người.

Quá trình điều tra, Bích đã khai nhận hành vi đầu độc cháu T. bằng chất độc xyanua. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, bị can này còn khai nhận thêm hành vi phạm tội.

Cụ thể, từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2024, Bích dùng chất độc xyanua đầu độc 3 người thân khác trong gia đình dẫn đến tử vong, gồm: Ông N.T.T.T. (sinh năm 1985, chồng của Bích), cháu N.K.D (sinh năm 2017, con của em gái Bích) và cháu N.H.N (sinh năm 2012, con của anh ruột Bích).

Cơ quan điều tra nhận định: “Đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Bích, hành vi phạm tội có kế hoạch, có sự chuẩn bị và liên tiếp nhằm vào những người thân trong gia đình cho đến khi bị phát hiện. Nhận thấy bản chất của bị can Bích không còn khả năng cải tạo. Do đó, cơ quan điều tra cho rằng cần loại bỏ bị can Bích ra khỏi đời sống xã hội để răn đe và phòng ngừa chung đối với các loại tội phạm liên quan đến việc sử dụng chất độc”.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị các sở, ngành cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh, sản xuất công nghiệp, các cơ sở mua bán các loại hóa chất, dung môi trong hoạt động sản xuất, trong đó có chất độc xyanua.