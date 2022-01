Ngày 8/1: Thêm 16.513 ca mắc COVID-19 trong nước

Thứ Bảy, ngày 08/01/2022 18:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bộ Y tế vừa ghi nhận 16.513 ca mắc COVID-19 trong nước (tăng 259 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:26 08/01/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +16.513 1.870.417 34.082 240 1 Hà Nội +2.791 65.167 204 13 2 TP.HCM +436 507.338 19.944 18 3 Khánh Hòa +798 39.323 212 7 4 Hải Phòng +748 16.323 10 0 5 Bình Định +742 20.951 68 2 6 Bình Phước +718 27.703 80 0 7 Cà Mau +587 42.474 218 14 8 Tây Ninh +587 81.485 718 9 9 Trà Vinh +575 32.071 151 5 10 Đắk Lắk +481 12.979 59 1 11 Đà Nẵng +474 13.318 82 1 12 Vĩnh Long +470 47.607 475 15 13 Hưng Yên +384 7.641 2 0 14 Bắc Ninh +382 14.509 16 0 15 Quảng Ninh +343 5.565 3 2 16 Thanh Hóa +290 10.003 10 0 17 Bến Tre +285 28.497 262 6 18 Hậu Giang +253 13.673 81 2 19 Bạc Liêu +250 32.330 289 2 20 Lâm Đồng +236 11.337 28 0 21 Thừa Thiên Huế +232 15.609 83 4 22 Cần Thơ +208 42.728 693 8 23 Vĩnh Phúc +197 4.189 6 0 24 Bà Rịa - Vũng Tàu +193 27.782 241 5 25 Thái Bình +183 3.532 0 0 26 Bắc Giang +182 9.028 15 0 27 Gia Lai +181 8.198 21 0 28 Nam Định +181 4.569 4 0 29 Hải Dương +181 4.585 4 0 30 Kiên Giang +172 31.293 598 11 31 Hòa Bình +163 2.565 4 0 32 An Giang +161 33.771 1.109 20 33 Quảng Nam +158 7.491 13 0 34 Bình Thuận +157 27.279 321 4 35 Quảng Ngãi +151 7.177 25 1 36 Đồng Tháp +150 45.484 708 12 37 Thái Nguyên +137 2.976 1 1 38 Sóc Trăng +134 31.282 402 11 39 Ninh Bình +131 1.509 0 0 40 Nghệ An +129 8.780 34 0 41 Quảng Trị +114 2.754 3 0 42 Phú Thọ +111 3.795 3 0 43 Đồng Nai +105 98.597 1.540 27 44 Đắk Nông +103 5.888 14 1 45 Hà Nam +95 3.167 0 0 46 Yên Bái +86 935 0 0 47 Lào Cai +74 977 0 0 48 Sơn La +67 1.985 0 0 49 Bắc Kạn +66 481 0 0 50 Lạng Sơn +66 2.067 7 0 51 Bình Dương +59 291.382 3.284 7 52 Long An +53 40.736 883 14 53 Ninh Thuận +46 6.184 52 0 54 Cao Bằng +39 905 1 0 55 Tuyên Quang +38 1.310 0 0 56 Tiền Giang +37 34.154 1.035 15 57 Quảng Bình +37 3.982 7 0 58 Kon Tum +26 1.192 0 0 59 Lai Châu +21 254 0 0 60 Hà Tĩnh +21 1.669 5 0 61 Điện Biên +20 844 0 0 62 Phú Yên +18 8.200 47 2 63 Hà Giang 0 8.838 7 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 07/01/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 159.152.206 Số mũi tiêm hôm qua 1.411.649

Theo Bộ Y tế, tính 16h ngày 7/1 đến 16h ngày 8/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.553 ca nhiễm mới, trong đó 40 ca nhập cảnh và 16.513 ca ghi nhận trong nước (tăng 259 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 12.055 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.791), Khánh Hòa (798), Hải Phòng (748), Bình Định (742), Bình Phước (718), Trà Vinh (575), Tây Ninh (587), Cà Mau (587), Đắk Lắk (481), Đà Nẵng (474), Vĩnh Long (470), TP. Hồ Chí Minh (436), Hưng Yên (384), Bắc Ninh (382), Quảng Ninh (343), Thanh Hóa (290), Bến Tre (285), Hậu Giang (253), Bạc Liêu (250), Lâm Đồng (236), Thừa Thiên Huế (232), Cần Thơ (208), Vĩnh Phúc (197), Bà Rịa - Vũng Tàu (193), Thái Bình (183), Bắc Giang (182), Gia Lai (181), Nam Định (181), Hải Dương (181), Kiên Giang (172), Hòa Bình (163), An Giang (161), Quảng Nam (158), Bình Thuận (157), Quảng Ngãi (151), Đồng Tháp (150), Thái Nguyên (137), Sóc Trăng (134), Ninh Bình (131), Nghệ An (129), Quảng Trị (114), Phú Thọ (111), Đồng Nai (105), Đắk Nông (103), Hà Nam (95), Yên Bái (86), Lào Cai (74), Sơn La (67), Bắc Kạn (66), Lạng Sơn (66), Bình Dương (59), Long An (53), Ninh Thuận (46), Cao Bằng (39), Tuyên Quang (38), Tiền Giang (37), Quảng Bình (37), Kon Tum (26), Lai Châu (21), Hà Tĩnh (21), Điện Biên (20), Phú Yên (18).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Giang (-263), Hải Dương (-262), Vĩnh Long (-229).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (+481), Gia Lai (+179), Đà Nẵng (+165).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.263 ca/ngày.

Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (11), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.876.394 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 19.019 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.870.417 ca, trong đó có 1.485.221 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (507.338), Bình Dương (291.329), Đồng Nai (98.650), Tây Ninh (81.722), Hà Nội (64.965).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 8.990 ca tăng 5.643 ca so với ngày trước đó (ngày 7/1 cả nước có 14.633 ca khỏi bệnh).

Tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam là 1.488.038 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.352 ca tăng 346 ca so với ngày trước đó (ngày 7/1, cả nước có 6.006 ca nặng).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 07/01 đến 17h30 ngày 08/01 ghi nhận 240 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (18) trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang (3), Long An (3), An Giang (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (27), An Giang (20), Tiền Giang (15), Vĩnh Long (15), Long An (14), Cà Mau (14), Hà Nội (13), Đồng Tháp (12), Sóc Trăng (11), Kiên Giang (11), Tây Ninh (9), Cần Thơ (8 ), Khánh Hoà (7), Bình Dương (7), Bến Tre (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Trà Vinh (5), Huế (4), Bình Thuận (4), Phú Yên (2), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Quảng Ninh (2), Bình Định (2), Quảng Ngãi (1), Đắk Nông (1), Thái Nguyên (1), Đà Nẵng (1), Đắk Lắk (1).

Hôm nay, số ca tử vong trong cả nước tăng 7 ca so với ngày trước đó (ngày 7/1, cả nước có 233 ca tử vong).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 215 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.117 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Về tiêm vắc-xin phòng COVID-19, trong ngày 7/1 có 1.414.067 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm.

Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 159.152.206 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.206.607 liều, tiêm mũi 2 là 70.770.669 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 10.174.930 liều.

