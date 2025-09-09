Thắp hương gây cháy 4 căn nhà ở An Giang

Lửa bốc lên từ bàn thờ, căn nhà bị khóa nên hàng xóm không thể tiếp cận. Đám cháy nhanh chóng lan sang ba nhà bên cạnh, kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Người dân cung cấp

Người dân cùng lực lượng địa phương nỗ lực chữa cháy, song phải gần hai giờ sau mới khống chế được ngọn lửa.

Vụ cháy không gây thương vong nhưng ba căn bị thiêu rụi, một căn bị cháy xém. Theo UBND xã Hòa Lạc, nguyên nhân ban đầu được xác định là người trong nhà ông Tính bất cẩn khi thắp nhang, không có người trông coi.

Sau gần hai giờ đám cháy được dập tắt song đã thiêu rụi ba căn nhà cùng một căn khác thiệt hại một phần. Ảnh: Văn Linh