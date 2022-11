Thanh tra Bình Dương thu hồi hơn 44 tỉ đồng cho Nhà nước

Ngày 22-11, Thanh tra tỉnh Bình Dương cho biết vừa tổ chức tổng kết công tác thanh tra năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

Ông Đỗ Việt Hùng bà Lê Thị Hồng Liên bị bắt vì liên quan đến mua sắm kít xét nghiệm COVID-19. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo báo cáo, trong năm vừa qua Thanh tra các cấp tại Bình Dương đã thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Kết quả toàn ngành đã tiến hành 81 cuộc thanh tra hành chính tại 200 đơn vị và 729 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 3.429 tổ chức, cá nhân.

Qua đó, đã phát hiện các đơn vị sai phạm thuộc lĩnh vực tài chính, lĩnh vực đất đai với tổng số tiền vi phạm trên 15 tỉ đồng và 187.108m2 đất. Thanh tra chuyên ngành xử lý vi phạm về kinh tế với số tiền gần 1,5 tỉ đồng, xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.525 tổ chức, cá nhân với số tiền trên 38 tỉ đồng. Từ đó, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 44 tỉ đồng

Qua công tác thanh tra, thanh tra các cấp đã chuyển nhiều vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Trong năm, cơ quan điều tra đã thụ lý 12 vụ với 17 bị can liên quan đến hành vi tham nhũng (án cũ đã khởi tố chuyển sang là 10 vụ/16 bị can, án mới 2 vụ/1 bị can).

Đáng chú ý, trong năm 2021 thời điểm dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp tại Bình Dương, Lê Văn Thắng (nhân viên giữ xe TTYT) đã móc nối với Nguyễn Thái Hiệp (bác sĩ Khoa Kiểm soát dịch bệnh của TTYT), để thu lợi bất chính từ việc tiêm ngừa vaccine không đúng đối tượng quy định, thu lợi bất chính với số tiền gần 28 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra, mới đây TAND thị xã Tân Uyên đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Hiệp với mức án 5 năm 6 tháng tù giam, Lê Văn Thắng với mức án 5 năm tù giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý kiểm tra, xác minh 2 vụ án, vụ việc do Bộ Công an chuyển giao cụ thể:

Vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong hoạt động mua sắm kít xét nghiệm COVID-19, khởi tố ông Đỗ Việt Hùng (thời điểm bị bắt là Phó GĐ TTYT TP Dĩ An) và Lê Thị Hồng Liên (Thời điểm bị bắt là Trưởng khoa Dược-Trang thiết bị vật tư y tế thuộc TTYT TP Dĩ An).

Vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại Công ty cổ phần vật tư đường sắt Sài Gòn (Trạm xe lửa Dĩ An).

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục kiểm tra, xác minh vụ việc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong hoạt động mua sắm kít xét nghiệm COVID-19 tại các đơn vị: TTYT thị xã Tân Uyên, TTYT TP Thuận An và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Nguồn: https://plo.vn/thanh-tra-binh-duong-thu-hoi-hon-44-ti-dong-cho-nha-nuoc-post708874.htmlNguồn: https://plo.vn/thanh-tra-binh-duong-thu-hoi-hon-44-ti-dong-cho-nha-nuoc-post708874.html