Thanh niên say rượu chặn xe cứu thương: Đơn vị quản lý xe nói gì?

Chặn và ném gạch làm bể kính xe cứu thương Như PLO thông tin, chiều 2-6, mạng xã hội đăng tải clip có nội dung một thanh niên mang khẩu trang, mặc áo trắng cầm ghế sắt từ lề đường lao ra chặn xe cứu thương và định đập kính xe. Khi đó, hai phụ nữ đi cùng chạy ra ngăn cản người thanh niên và giật lại chiếc ghế. Thanh niên này đã chỉ vào mặt tài xế và lớn tiếng hù dọa. Xe cứu thương tiếp tục lăn bánh thì người thanh niên điều khiển xe máy chạy theo. Sau đó, cầm cục gạch to từ lề đường chạy ra và ném bể kính xe cứu thương. Trên xe, tiếng hai phụ nữ hoảng hốt “Xe chở bệnh nhân anh ơi”. Vài giây sau, tiếng tài xế nói lớn “Ui da, chảy máu rồi”. Sau đó, tài xế xuống xe và nói: “Trên xe chở bệnh nhân nặng lắm, có bác sĩ trên xe nữa”. Qua tìm hiểu, PV được biết xe cứu thương trên đang chở bệnh nhân từ BV Chợ Rẫy (TP.HCM) tới BV Đa khoa Trà Vinh vào chiều ngày 31-5. Trên đường đi, do bị thanh niên nói trên không nhường đường nên tài xế đã điều chỉnh còi hụ to thêm. Được biết, thanh niên này tên D, làm việc tại cơ sở mai táng ĐCH ở TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Chủ cơ sở mai táng cho biết hôm xảy ra vụ việc, D đi tiệc về nên trong người có rượu, không làm chủ bản thân nên để xảy ra sự việc đáng tiếc.