Xin đặc cách vào lớp 10 cho nữ sinh bị ngạt trong ôtô cùng bố và chị gái

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 3 giờ 13 phút ngày 2-6, bà Lê Thị L. (SN 1976, trú thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng) phát hiện chồng là ông Phạm Văn T. (SN 1974) và 2 con gái Phạm Minh H. (SN 2003), Phạm Ngọc K. (SN 2008) bị ngạt khi đang nằm ngủ trong xe ôtô biển kiểm soát 15A - 359.xx đậu tại garage ôtô của gia đình.

Các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Kiến An

Ngay sau đó, bà L. mở cửa gọi mọi người đưa 3 người đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An, TP Hải Phòng.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, chị Phạm Minh H. tử vong. Ông T. và em K. tiếp tục được cấp cứu nhưng đã hồi tỉnh.

Được biết, vào đêm 1-6 và rạng sáng 2-6, khu vực nhà các nạn nhân nói trên bị mất điện trong khi trời rất nóng.

Theo ông Vũ Ngọc Dũng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện An Lão, em Phạm Ngọc K. là học sinh trường THCS Trường Sơn, ở huyện An Lão. Sáng cùng ngày 2-6, em K. dự kiến sẽ thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. Tuy nhiên, theo lịch cắt điện luân phiên, khu vực nhà nữ sinh này bị mất điện từ tối 1-6 đến rạng sáng 2-6 và xảy ra sự việc đau lòng trên.

"Em K. hiện đang cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội nên không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Chúng tôi cũng hướng dẫn gia đình và nhà trường làm đơn gửi Phòng GD-ĐT huyện An Lão. Sáng mai (3-6), chúng tôi sẽ làm tờ trình để báo cáo Sở GD-ĐT Hải Phòng xin đặc cách cho nữ sinh này được tuyển thẳng vào trường THPT Quốc Tuấn" - ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng cho biết thêm gia đình đang làm thủ tục mai táng cho chị gái của K. là Phạm Minh H.. Phạm Minh H. đang là sinh viên của một trường đại học tại Hải Phòng.

Theo bác sĩ Đào Phú Hà, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Kiến An (là người trực tiếp cấp cứu cho 3 nạn nhân), nguyên nhân suy hô hấp do ngộ độ khí CO, ngộ độc khí thải động cơ đốt trong ôtô dẫn đến tình trạng nhiễm toan hô hấp, toan lactic, hôn mê, rối loạn nhịp tim, có nguy cơ tử vong cao.

Cơ hội sống sót của nạn nhân bị ngạt khí phụ thuộc vào thời gian được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ khuyến cáo khi thấy có người bị ngạt khí, cần đưa ngay nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc và nhanh chóng đưa tới bệnh viện để cấp cứu.

