Thách đố uống 1 lít rượu, bé trai 11 tuổi nhập viện cấp cứu

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 20:50 PM (GMT+7)

Bé trai 11 tuổi bị bạn thách đố uống hết 1 lít rượu, sau đó bị ngộ độc, bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.

Bé N đang được cấp cứu tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Ngày 25/5, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vẫn đang điều trị tích cực cho bệnh nhân V.B. N (11 tuổi), trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An do bị ngộ độc vì uống gần 1 lít rượu.

Trước đó, vào ngày 11/5, bé N được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc rượu nặng.

Người nhà bệnh nhận chia sẻ, trong lúc mọi người đi vắng, Nênh cùng với nhóm bạn rủ nhau uống rượu. Do bị thách đố, N đã uống hết gần 1 lít rượu.

Sau khi uống rượu, N bị rối loạn ý thức, khó thở, nôn nhiều, sốt liên tục 39ºC, hôn mê và li bì.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa N đến bệnh viện tuyến huyện điều trị, do sức khỏe xấu nên gia đình chuyển N đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Theo các bác sĩ Khoa Thần kinh - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sau hơn 1 tuần điều trị, bệnh nhi N vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp tuần hoàn, rối loạn chuyển hóa, các cơ quan thần kinh não bị tổn thương nghiêm trọng.

Hiện bệnh viện đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc đặc biệt đối với bệnh nhi trên.