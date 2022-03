Chuyện giật mình sau vụ chìm tàu du lịch, 17 người chết ở Cửa Đại

Vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân tai nạn tai nạn chìm tàu 17 người chết Liên quan đến vụ chìm tàu làm 17 người chết xảy ra ngày 26/2, Thượng tá Võ Văn Minh, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay, công an đã kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phương tiện, làm việc với các đơn vị và cá nhân liên quan. “Qua làm việc, kiểm tra giấy tờ liên quan đến việc điều hành tàu du lịch thì tất cả đều đầy đủ, được cơ quan cấp phép. Thuyền trưởng khai báo rằng trước khi tàu xuất bến được đồn biên phòng Cù Lao Chàm và Cửa Đại kiểm tra chặt chẽ nhưng trong thời gian di chuyển về thì sóng to gió lớn nên tàu bị lật và chìm. Tất cả thuyền viên đều khai nhận sóng to đập vào mạn thuyền bên trái, nước tràn thuyền, lật úp dẫn đến tai nạn”, Thượng tá Minh cho hay. Thượng tá Minh thông tin thêm, hiện còn 17 hành khách đi trên tàu, lực lượng điều tra chưa làm việc được vì họ đã trở về địa phương sau khi được cứu vớt. Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, đồng thời sẽ thông tin cụ thể khi có kết quả điều tra.