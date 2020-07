Tăng tối đa các chuyến bay giải tỏa hành khách khỏi Đà Nẵng

Chủ Nhật, ngày 26/07/2020 17:19 PM (GMT+7)

Trước diễn biến mới về dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, các hãng hàng không Việt Nam đã và đang xây dựng phương án cho hành khách được đổi, hoàn vé chặng Đà Nẵng. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng tăng tối đa chuyến bay giải toả khách khỏi Đà Nẵng.

Đổi, hoàn vé bay Đà Nẵng

Vietnam Airlines vừa thông báo kế hoạch khai thác và triển khai phương án hỗ trợ xử lý vé nội địa đi và đến Đà Nẵng trước tình hình Đà Nẵng liên tiếp phát hiện 2 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, về kế hoạch khai thác và triển khai phương án hỗ trợ xử lý vé nội địa đi và đến Đà Nẵng, Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ cho hành khách có vé xuất trước ngày 25-7-2020 trên kênh truyền thống, kênh Website với hành trình hoàn toàn nội địa đi, đến Đà Nẵng khởi hành trước ngày 31-8-2020 được đổi ngày bay, hành trình một lần miễn phí, miễn điều kiện hạn chế của vé với ngày bay mới đến ngày 31-10-2020. Khách thanh toán chênh lệch giá, thuế, phí nếu phát sinh.

Bên cạnh đó, hành khách hoàn vé tự nguyện sẽ được xử lý theo điều kiện giá vé. Vietnam Airlines khuyến khích hành khách giữ vé chưa sử dụng để đổi sang ngày bay mới ngay khi có thể. Trong trường hợp hoàn vé, Vietnam Airlines sẽ miễn phí hoàn vé đối với hình thức tự nguyện sang Travel Voucher.

Vietnam Airlines cam kết nỗ lực tối đa trong việc bố trí các chuyến bay đưa hành khách về đúng lịch trình theo kế hoạch. Trong thời gian này, nếu các chuyến bay phải thay đổi giờ khai thác, Vietnam Airlines mong nhận được sự thông cảm của hành khách.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách và cộng đồng, Vietnam Airlines vẫn duy trì thực hiện phun khử trùng toàn bộ đội máy bay khai thác trong ngày, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm tra sức khỏe hành khách tại sân bay theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam. Tổ bay gồm phi công, tiếp viên đều được trang bị khẩu trang, găng tay và khăn giấy tẩm cồn. Hành khách đi máy bay trong thời gian này được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hành khách của Vietnam Airlines có thể truy cập Website www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động Vietnam Airlines, trang Facebook tại địa chỉ www.facebook.com/VietnamAirlines hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001100.

Đang mùa hè, lượng khách đi đến các điểm du lịch như Đà Nẵng tăng cao - Ảnh minh họa

Bamboo Airways đã sớm thông báo phương án hỗ trợ hành khách trên các đường bay đi/đến Đà Nẵng có lịch khởi hành từ ngày 26-7-2020.

Cụ thể, với khách lẻ (áp dụng cho các hạng vé Business, Plus và Eco), được thay đổi ngày bay/hành trình 1 lần duy nhất, miễn phí thay đổi và thu chênh lệch giá vé (nếu có). Thời hạn thay đổi cần thực hiện ít nhất 4 giờ trước giờ khởi hành. Thời gian bay mới được thay đổi từ ngày 27-7-2020 đến 24-10-2020.

Hành khách cũng được phép hoàn vé miễn phí với qui định cụ thể như sau: Đối với vé xuất qua các đại lý: Tiền được lưu chuyển về tài khoản đại lý sau 45 ngày kể từ ngày đại lý gửi yêu cầu cho hãng bằng email. Đối với vé xuất qua website của hãng, tiền sẽ được lưu chuyển về tài khoản của khách sau 90 ngày kể từ ngày hãng tiếp nhận yêu cầu của khách. Thời hạn thực hiện: hành khách thông báo ít nhất 4 giờ trước giờ khởi hành.

Đối với khách đoàn, được phép đổi ngày, đổi hành trình 1 lần duy nhất, miễn phí đổi và thu chênh lệch giá vé (nếu có). Được phép hoàn vé miễn phí. Tiền hoàn sẽ được sử dụng để thanh toán cho các đoàn phát sinh kế tiếp. Thời hạn thực hiện: Hành khách phải thông báo trước ít nhất 12 giờ so với giờ khởi hành trong giai đoạn 28 đến 31-7-2020 và ít nhất 72 giờ so với thời gian khởi hành từ 1-8-2020. Đặc biệt, các yêu cầu thay đổi phát sinh từ các đoàn đi trong giai đoạn từ 25 đến 27-7-2020 sẽ được áp dụng chính sách hỗ trợ mà không bị ràng buộc về thời gian thực hiện. Thời gian bay mới áp dụng : Kể từ ngày 26-7-2020 đến 24-10-2020. Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các đoàn yêu cầu thay đổi trong thời gian từ 25-7-2020 cho đến khi có thông báo mới;

Đối với các hành khách sử dụng các gói combo (đến Đà Nẵng), chính sách áp dụng với các hành khách đã xuất vé theo các chương trình combo vé máy bay và khách sạn, combo đồng giá mùa thu có nhu cầu thay đổi ngày bay hoặc hành trình do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các hành khách này được đổi ngày, đổi hành trình 1 lần duy nhất, miễn phí thay đổi và không thu chênh lệch giá vé.

Hành khách cần thông báo trong thời hạn như sau: Gói combo mùa thu cần thông báo ít nhất 12 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé; gói combo vé máy bay, khách sạn cần thông báo ít nhất 72 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé trong giai đoạn từ 1-8-2020. Trong giai đoạn từ 26-7-2020 đến 31-7-2020, thông báo trước ít nhất 12 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé (không tính lần hỗ trợ do Covid-19 từ tháng 2-2020 đến tháng 5-2020).

Thời gian bay mới được phép đổi: Từ 26-7-2020 đến 24-10-2020. Các hành khách này không được phép hoàn vé; nếu đổi tên cần trả phí phụ thu theo điều kiện thông thường. Được áp dụng cho các yêu cầu thay đổi trong thời gian từ 25-7-2020 cho đến khi có thông báo mới. Hành khách có thể liên hệ hotline: 19001166 và email: 19001166@bambooairways.com để được hỗ trợ.

Vietjet thông báo phương án hỗ trợ hành khách trên các đường bay đến/đi Đà Nẵng có lịch khởi hành từ ngày 26-7 tới 31-8-2020 và thời gian mua vé/thay đổi vé trước 13 giờ ngày 26-7-2020. Cụ thể, có thể thay đổi ngày bay/hành trình: Được phép thay đổi 1 lần miễn phí và trả chênh lệch giá vé (nếu có); thời gian thay đổi tối thiểu 3 tiếng trước giờ khởi hành của hành trình mới. Thời gian bay mới: Từ 26-7-2020 tới 31-10-2020.

Về Bảo lưu vé: Thời gian bảo lưu là 180 ngày kể từ ngày bay chặng đầu tiên. Bảo lưu tự động, không định danh

Hoàn vé: Tiền sẽ được chuyển về tài khoản thanh toán ban đầu sau 90 ngày kể từ ngày hãng tiếp nhận yêu cầu của khách hàng

Tăng chuyến bay tối đa để chở khách rời Đà Nẵng

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống dịch Covid-19 vừa đề xuất với Thủ tướng chỉ đạo một số biện pháp khi đã phát hiện ca thứ 2 lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng, tình hình dịch có diễn biến phức tạp. Trong đó, Ban chỉ đạo kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo hạn chế các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng đi và đến Đà Nẵng, mỗi ngày cho phép 1-2 chuyến bay từ các cảng hàng không nội địa. Nếu Thủ tướng chấp thuận, bắt đầu từ 0 giờ ngày 27-7, mỗi ngày chỉ có 1-2 chuyến bay tới Đà Nẵng. Trong khi đó lượng khách tại Đà Nẵng muốn rời đi rất lớn.

Sáng cùng ngày 26-7, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết Cục đã lên phương án lập cầu hàng không, yêu cầu các hãng tăng chuyến bay tối đa trong khả năng có thể đến Đà Nẵng, kể cả bay đêm để chở khách rời Đà Nẵng. Các chuyến bay dự kiến sẽ được tăng cường trong chiều, tối 26-7.

Các hãng hàng không chiều 26-7 đã đồng loạt công bố tăng chuyến hỗ trợ hành khách di dời khỏi Đà Nẵng do diễn biến bất ngờ của dịch Covid-19.

Vietnam Airlines cho biết đã triển khai tăng chuyến, khai thác máy bay thân rộng Airbus A350, Boeing 787 để phục vụ, hỗ trợ hành khách đến, đi từ Đà Nẵng. Hãng sẽ theo dõi sát tình hình để có sự điều chỉnh lịch bay kịp thời trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và nhà chức trách hàng không.

Vietjet chiều 26-7 thông báo tăng cường 15 chuyến bay giữa Đà Nẵng và Hà Nội, TP HCM trong ngày 26-7 để hỗ trợ khách hàng có nhu cầu thay đổi hành trình đi lại. Cụ thể, tăng 4 chuyến chặng Đà Nẵng - TP HCM khởi hành lần lượt lúc 21 giờ 55, 22 giờ 15, 22 giờ 25 và 23 giờ. Bốn chuyến chặng TP HCM - Đà Nẵng khởi hành lần lượt lúc 20 giờ, 20 giờ 15, 20 giờ 45 và 21 giờ. Bốn chuyến chặng Đà Nẵng - Hà Nội khởi hành lúc 18 giờ 55, 19 giờ 15, 22 giờ 40 và 23 giờ 5. Ba chuyến chặng Hà Nội - Đà Nẵng khởi hành lần lượt lúc 17 giờ, 20 giờ 45 và 21 giờ 10.

Thời gian qua khi Việt Nam kiểm soát được dịch Covid-19 và kết thúc cách ly xã hội, việc kích cầu du lịch bằng đường hàng không được đẩy mạnh. Trong đó, Đà Nẵng là một trong những điểm đến có nhu cầu lớn nhất. Các hãng hàng không đều tăng tần suất khai thác rất lớn tới Đà Nẵng. đây là đường bay phục hồi nhanh và đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất. Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam triển khai phương án khai thác các chuyến bay quốc tế chở công dân về nước, chở chuyên gia tới Việt Nam không hạ cánh xuống Đà Nẵng, chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay khác. Cũng liên quan tới đề xuất lên Thủ tướng của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, nếu được Thủ tướng chấp thuận thì kể từ 0 giờ ngày 27-7 sẽ thực hiện giãn cách toàn TP Đà Nẵng, thời gian giãn cách là 15 ngày. Đến nay, sau khi xuất hiện 2 ca bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng ở TP Đà Nẵng mà chưa rõ nguồn lây nhiễm, nhiều địa phương đã yêu cầu tất cả những người từ Đà Nẵng về/tới địa phương mình phải khai báo y tế, xét nghiệm kịp thời và chỉ định cách ly tập trung nếu cần thiết theo quy định. Có trung tâm ngoại ngữ ở TP Hà Nội đã yêu cầu học sinh về từ Đà Nẵng nghỉ học 2 tuần để theo dõi sức khỏe và trung tâm sẽ hỗ trợ bảo lưu nội dung học.

