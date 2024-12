Điều gì xảy ra với tổng thống Hàn Quốc sau quyết định của quốc hội?

Với việc Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội tổng thống hôm 14-12, Tổng thống Yoon sẽ bị đình chỉ nhiệm vụ ngay sau khi quyết định này được gửi đến văn phòng của ông.

Đồng thời, quyền quyết định số phận chính trị của ông Yoon giờ đây nằm trong tay Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo sẽ trở thành quyền tổng thống trong thời gian chờ đợi quyết định từ Tòa án Hiến pháp và bầu chọn tổng thống mới.

Việc kiểm phiếu cho động thái luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol diễn ra tại phòng họp chính của Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul chiều 14-12 - Ảnh: YONHAP

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc thường có 9 thẩm phán, gồm 3 người do quốc hội đề xuất, 3 người do tổng thống đề xuất và 3 người do Chánh án Tòa án Tối cao chỉ định.

Ít nhất 7 người trong số đó cần tham gia vào việc xem xét kiến nghị. Nếu ít nhất 6 người trong số đó chấp thuận, ông Yoon sẽ chính thức bị luận tội và tòa án sẽ quyết định có nên phục chức hay chính thức cách chức ông.

Nếu ông Yoon bị cách chức, ông sẽ trở thành tổng thống thứ hai của Hàn Quốc bị phế truất sau cựu Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2017.

Khi đó, người dân Hàn Quốc có tối đa 60 ngày để bầu chọn một tổng thống mới.

Kiến nghị luận tội ông Yoon được Quốc hội Hàn Quốc thông qua chiều 14-12 với số phiếu 204 thuận - 85 chống, cùng với 3 phiếu trắng và 8 phiếu không hợp lệ.

Điều này có nghĩa một số nhà lập pháp từ Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền của ông Yoon đã ủng hộ việc luận tội.

Quốc hội Hàn Quốc hiện có 300 thành viên, trong đó có 192 nhà lập pháp thuộc phe đối lập.

Kiến nghị luận tội thứ 2 nhắm vào ông Yoon hôm 14-12 được sửa đổi từ kiến nghị đầu tiên, vốn đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu ngày 7-12 do sự tẩy chay đồng loạt của các nhà lập pháp PPP.

Kiến nghị mới xóa bỏ một số cáo buộc chống lại ông Yoon nhưng bổ sung thêm một số cáo buộc khác, bao gồm cáo buộc ông Yoon đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát bắt giữ các nhà lập pháp trong thời gian thiết quân luật có hiệu lực, theo Yonhap.

