Tăng cường an ninh cho lễ khởi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn chỉ đạo liên quan đến tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự cho lễ khởi công cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột diễn ra ngày 18/6.

Theo đó, tỉnh này yêu cầu UBND các huyện: M'đrắk, Krông Bông, Ea Kar chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung giải quyết các kiến nghị, khiếu nại; triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý, đấu tranh, trấn áp các đối tượng quá khích, lôi kéo, tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự tại địa phương (nếu có).

UBND tỉnh giao UBND huyện M'đrắk chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải (chủ đầu tư dự án thành phần 2), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư dự án thành phần 1) hướng dẫn đại biểu tỉnh Khánh Hòa di chuyển qua địa bàn huyện đến địa điểm tổ chức lễ khởi công đảm bảo thuận tiện.

Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột sẽ đi qua huyện M'đrắk, Đắk Lắk.

Tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị UBND huyện Krông Bông chủ động phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế để tăng cường triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm... trước, trong và sau lễ khởi công; yêu cầu Ban Quản lý dự án 6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk chủ động phối hợp với UBND các huyện: M’đrắk, Krông Bông để chuẩn bị, tổ chức lễ khởi công dự án đảm bảo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã có chỉ đạo về việc đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn có cao tốc đi qua.

Theo kế hoạch, ngày 18/6 sẽ đồng loạt khởi công các Dự án đường vành đai 3 TPHCM, Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Lễ khởi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ được tổ chức tại nút giao cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với đường Đông Trường Sơn, đoạn qua xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, do Ban Quản lý dự án 6 chủ trì, tỉnh Đắk Lắk phối hợp.

