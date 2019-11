Tạm giữ hình sự 6 đối tượng ném "bom xăng" vào đoàn cưỡng chế ở Vân Đồn

Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 08:29 AM (GMT+7)

Khi các lực lượng chức năng ở Quảng Ninh tiếp cận cưỡng chế 7 hộ nuôi trồng thủy sản trái phép trên đất quốc phòng ở cảng Vạn Hoa (huyện Vân Đồn), một số đối tượng đã ném bát, đĩa, chai, lọ, "bom xăng"... về phía lực lượng chức năng làm 6 cán bộ bị thương.

Chiều 15-11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp chống đối, ném "bom xăng" vào đoàn cưỡng chế.

Trước đó, ngày 14-11, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng phối hợp Công an huyện Vân Đồn, cùng các lực lượng, đoàn thể có liên quan thuộc chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 7 hộ nuôi trồng thủy sản trái phép tại cảng Vạn Hoa, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn. Đây là khu vực đất quốc phòng, hiện do Cảng vụ Vạn Hoa thuộc Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân quản lý.

Từ năm 2003, 7 hộ dân trên sau khi được lực lượng Quân đội cho vào neo đậu, đi lại đã chây ỳ ở lại và nuôi trồng thủy sản trái phép trên vùng nước thuộc khu vực cảng Vạn Hoa trong nhiều năm. Ngày 22-9-2014, Cảng vụ Vạn Hoa thông báo yêu cầu các hộ dân trên di dời bè ra khỏi khu vực Cảng và UBND huyện Vân Đồn nhiều lần tổ chức vận động 7 hộ trên di dời ra khỏi khu vực đất quốc phòng nhưng các hộ đã không chấp hành.

Vào 8 giờ ngày 14-11, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng phối hợp Công an huyện Vân Đồn, cùng các lực lượng, đoàn thể có liên quan thuộc chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 7 hộ nuôi trồng thủy sản trái phép tại cảng Vạn Hoa.

Tuy nhiên, khi các lực lượng chức năng tiếp cận nhà bè của hộ dân Nguyễn Văn Tiến (tên gọi khác là Nguyễn Hữu Doanh) để công bố quyết định cưỡng chế thì bị vài người trong gia đình, thân nhân của 7 hộ dân trên tập trung phản kháng, có hành vi cản trở cưỡng chế.

Những người này ném bát, đĩa, chai, lọ có chứa xăng quấn giấy vệ sinh đã châm lửa về phía lực lượng chức năng làm 6 cán bộ bị thương nhẹ (chủ yếu bị bỏng nhẹ do lửa xăng văng vào tay, chân, không có trường hợp nào phải đi cấp cứu tại bệnh viện).

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đưa 19 người về trụ sở Công an huyện Vân Đồn để xác minh, lập hồ sơ xử lý.

Căn cứ hành vi, mức độ vi phạm của từng cá nhân và tính chất, hậu quả của vụ việc, sau khi phân loại với Viện KSND huyện Vân Đồn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 người giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp chống đối.

Sau khi lực lượng chức năng bắt giữ số người chống đối trên và thực hiện cưỡng chế di dời nhà bè của hộ ông Nguyễn Văn Tiến đến khu vực vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản, 6 hộ còn lại đã tự nguyện di dời.

