Ông bố trẻ tát, bắt 3 cô giáo mầm non quỳ trước cửa lớp

Thứ Năm, ngày 17/10/2019 16:02 PM (GMT+7)

Cho rằng con gái bị bạo hành, nam phụ huynh 27 tuổi chửi bới, tát và bắt 3 nữ giáo viên quỳ trước cửa lớp.

Ngày 17/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Toàn (SN 1992, trú tại tổ 12, khu 1, Cao Xanh, TP Hạ Long) về hành vi làm nhục người khác.

Theo điều tra, khoảng 7h30 ngày 5/10/2019, tại vỉa hè trước cửa lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ Xanh thuộc tổ 2, khu 2, phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long, Toàn đã có hành vi chửi bới, dùng tay tát vào mặt 3 giáo viên lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ Xanh là chị H, chị K và chị L. Chưa dừng lại, Toàn còn bắt 3 nữ giáo viên quỳ gối trước cửa lớp học.

Công an Quang Ninh thông tin, nguyên nhân xảy ra sự việc trên do Đỗ Thanh Toàn cho rằng các cô giáo đã đánh và bạo hành con gái của Toàn, hiện đang học tại lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ Xanh.