Bàng hoàng vụ bốn mẹ con bị chồng đầu độc bằng khí CO ở Khánh Hòa

Bàng hoàng thương xót

Các nạn nhân chết bất thường nghi do người chồng đầu độc gồm bà N.H.N.D (sinh năm 1974), cùng ba con gái là: H.N.K.N (sinh năm 2002), H.N.G.M (sinh năm 2013) và H.N.T.A (sinh năm 2013).

Hàng xóm và người thân đến viếng đám tang bốn mẹ con. Ảnh: L.H.

Bên trong căn nhà, khói nhang nghi ngút trước bốn di ảnh cùng những vòng hoa của hàng xóm, người thân đến chia buồn.

Theo người dân địa phương, vùng quê nghèo này chưa bao giờ chứng kiến cái chết đau lòng như thế. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bà con hàng xóm đều chung tay đến lo mai táng cho gia đình.

Bà Nhung (trái) bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của bốn mẹ con chị gái. Ảnh: L.H.

Khi biết tin bốn mẹ con chị gái mất, bà Nhung (em gái bà D.) cùng người thân lập tức về nhà chị gái lo tang sự. Bà Nhung kể, chị gái mình lấy ông Hải và sinh được ba con gái. Nguồn mưu sinh chính của gia đình chị gái là làm trang trại heo, cách nhà khoảng 1km. Các cháu đều ngoan, lễ phép và học giỏi. Cháu gái lớn (21 tuổi) đang là sinh viên Đại học Y Dược Huế, dịp nghỉ hè về nhà chơi ít hôm thì xảy ra chuyện đau lòng. “Các cháu còn bao nhiêu ước mơ nhưng giờ đều dang dở. Sao gia đình chị tôi phải hứng chịu thảm họa như vậy”, bà Nhung khóc nức nở.

Mẹ của bà D. (trái) thẫn thờ trước di ảnh con và ba cháu gái. Ảnh: L.H.

Bà Loan (hàng xóm nhà bà D.) cho biết: Vì sống cạnh bên, hai nhà thân thiết với nhau như ruột thịt. Lâu nay, gia đình không nghe hay thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào từ nhà bà D. “Lúc nghe tin, chồng tôi chạy sang thấy bốn mẹ con chị D. nằm bất động, còn anh Hải cũng đang thoi thóp. Thấy thế, chồng tôi cùng nhiều hàng xóm đưa anh Hải đi bệnh viện cấp cứu”, bà Loan kể.

Tạm giữ khẩn cấp nghi can

Trưa 24/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với ông Hồ Xuân Hải (sinh năm 1971, ngụ ở xã Cam An Nam) để điều tra hành vi “Giết người”. Ông Hải bị điều tra vì sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi họ đang ngủ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc bốn mẹ con bị đầu độc. Ảnh: C.L.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu ông Hải cho biết gia đình đầu tư trang trại heo, nhưng làm ăn thất bại nên không có khả năng chi trả nợ nần. Trong cơn túng quẫn, ông Hải đã lên kế hoạch đầu độc cả gia đình.

Ông Hải đã vào các trang mạng tìm mua bình khí CO và tham khảo hướng dẫn sử dụng trên internet. Đêm 23/8, sau khi vợ và các con ngủ say, ông Hải đã đầu độc cả nhà mình bằng cách xả khí CO vào phòng ngủ. Người đàn ông này cũng vào phòng ngủ hít khí độc, nhưng không chết.

Hồ Xuân Hải (giữa) cùng hai con gái. Ảnh: M.M.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ một bình kim loại chứa khí CO. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến bốn mẹ con bà N.H.N.D tử vong là do ngộ độc khí CO.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]