Sự thật bất ngờ vụ người phụ nữ trả lại hơn 136 triệu đồng cho người đánh rơi

Thứ Tư, ngày 01/07/2020 12:45 PM (GMT+7)

Nhằm câu view, câu like để được nổi tiếng, người phụ nữ đã dựng chuyện trả lại hơn 136 triệu đồng cho người đánh rơi rồi đăng lên mạng xã hội.

Sáng 1-7, một lãnh đạo UBND huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) xác nhận thông tin đơn vị vừa xác minh, làm rõ vụ việc một người phụ nữ dựng chuyện trả lại hơn 136 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, ngày 26-6, xuất hiện nhiều thông tin phản ánh gương "người tốt, việc tốt" về việc chị N.T.L. (SN 1985, trú tại xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập) nhặt được số tiền 136 triệu đồng và đã trả lại cho người bị mất là ông Trần Văn Thức (ở xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Người phụ nữ khai báo vụ việc tại cơ quan công an

Sau khi thông tin được đăng tải, câu chuyện đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân địa phương. Tuy nhiên, phát hiện những dấu hiệu bất thường, Công an huyện Yên Lập đã nhanh chóng xác minh nội dung sự việc.

Tại cơ quan công an, chị L. đã khai nhận toàn bộ nội dung trên là do bản thân chị này "đạo diễn" nhằm câu view, câu like để được nổi tiếng.

Theo đó, tối 20-6, chị L. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình là "Mai Lan Mai Lan" đăng tải trạng thái có nội dung nhặt được một ba lô trong đó có nhiều tiền mặt và một chiếc điện thoại. Đồng thời, người phụ nữ này đã sử dụng tài khoản Facebook khác có tên "Mạnh Thức Trần" (dự định sẽ sử dụng để bán hàng online) nhận là người mất số tiền nêu trên.

Hình ảnh chị N.T.L. trên báo

Sau đó, chị L. tự tạo dựng cuộc nói chuyện giữa 2 tài khoản, sử dụng tài khoản "Mạnh Thức Trần" đăng bài viết tự nhận mình là ông Trần Văn Thức (ở xã Võ Miếu), cảm ơn chị L. đã trả lại số tiền hơn 136 triệu đồng.

Để tăng mức độ tin cậy về nội dung bài viết, chị L. đã chụp thêm hình ảnh đính kèm.

Đến ngày 25-6, chị L. còn tiếp tục cung cấp nội dung sai sự thật nêu trên cho báo chí nhằm mục đích được lên báo, được nổi tiếng.

Sau đó, lực lượng chức năng xác định toàn bộ câu chuyện trên do chị L. dàn dựng, hoàn toàn không có việc chị nhặt được tiền hay trả lại của rơi.

Hiện, Công an huyện Yên Lập đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý chị L. theo quy định.

