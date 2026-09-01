Sóng lớn, thủy triều dâng cuốn trôi nhiều thuyền đánh cá ở Quảng Trị

Sáng 1/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt và Đồn Biên phòng Hải An vừa huy động lực lượng hỗ trợ ngư dân ứng phó với sóng lớn, trục vớt, cứu kéo nhiều thuyền đánh cá gặp sự cố trên biển.

Bộ đội Biên phòng giúp ngư dân trục vớt, cứu kéo nhiều thuyền đánh cá gặp sự cố trên biển.

Khoảng 6h cùng ngày, Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt nhận tin thuyền đánh cá dài dưới 6m của ông Hồ Văn Thắng, trú thôn Gio Hải 1, xã Cửa Việt, khi đang đánh bắt cách bờ khoảng 100m thì bất ngờ bị sóng đánh chìm. Ông Thắng kịp bơi vào bờ an toàn.

Ngay sau đó, đơn vị huy động 10 cán bộ, chiến sĩ, do Phó Đồn trưởng trực tiếp chỉ huy, phối hợp với chính quyền và người dân tổ chức trục vớt phương tiện. Đến khoảng 7h, chiếc thuyền được đưa vào bờ an toàn. Lực lượng biên phòng tiếp tục hỗ trợ gia đình kiểm tra, khắc phục hư hỏng để sớm đưa phương tiện trở lại hoạt động.

Cũng trong rạng sáng 1/9, tại khu vực thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, thủy triều dâng cao kèm sóng lớn đã làm 4 thuyền đánh cá cùng nhiều ngư lưới cụ của người dân bị cuốn trôi.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Hải An huy động 20 cán bộ, chiến sĩ do Đồn trưởng phụ trách, khẩn trương phối hợp với người dân cứu kéo phương tiện, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Giúp ngư dân đưa ngư lưới cụ lên bờ.

Đến khoảng 4h sáng, lực lượng biên phòng và người dân đã đưa được cả 4 thuyền cùng nhiều ngư lưới cụ vào nơi an toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 50 triệu đồng do một số ngư lưới cụ bị trôi và phương tiện hư hỏng.