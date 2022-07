Sau bão số 1 Chaba, Biển Đông còn hứng bao nhiêu cơn bão trong tháng 7?

Chủ Nhật, ngày 03/07/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Bão hoặc áp thấp nhiệt đới được dự báo vẫn có khả năng xuất hiện trên Biển Đông trong tháng 7/2022.

Biển Đông khả năng vẫn hứng bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 7/2022. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tại, thời tiết đang ở trạng thái La Nina (pha lạnh) và nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 0,6 độ C.

Do đó, trong tháng 7/2022, trên khu vực Biển Đông được dự báo vẫn có khả năng xuất hiện 1 xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới).

Bên cạnh đó, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 7 tuy nhiên, cường độ không gay gắt và số ngày nắng nóng ở mức thấp hơn so với TBNN.

Trong tháng 7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, do vậy khu vực này sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa (TLM) tháng 7/2022 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 10-25%; tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ cao hơn từ 15-30%, có nơi cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ; các khu vực khác phổ cao hơn 5-15%.

Nhiệt độ trung bình tháng 7/2022 tại Bắc Bộ phổ biến cao hơn 0,5 độ C, các nơi khác phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Thời kỳ 10 ngày đầu (1-10/7/2022): Do chịu ảnh hưởng rìa phía Tây của hoàn lưu cơn bão số 1 Chaba, từ 2-7/7 khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa xuất hiện tập trung tại khu vực vùng núi và trung du, riêng nam Đồng bằng Bắc Bộ khoảng ngày 8/7 mưa có xu hướng giảm bớt, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Trung Bộ nhiệt độ có xu hướng giảm trong một hai ngày đầu tháng, nắng nóng tập trung chủ yếu tại phía Nam miền Trung; riêng Bắc Trung Bộ tạm thời chấm dứt nắng nóng.

Khoảng từ ngày 3/7, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng trở lại và gia tăng cường độ, riêng khu vực Trung Trung Bộ có nơi có nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh, từ ngày 8/7 cường độ gió Tây Nam có xu hướng giảm dần, mưa rào và dông chủ yếu xuất hiện chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/7/2022): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến thấp hơn so với TBNN khoảng 0,5 độ C, riêng Tây Bắc Bộ cao hơn 0,5 độ C. TLM trên toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 25-45%, có nơi cao hơn so với TBNN, riêng vùng núi Tây Bắc Bộ và Việt Bắc thấp hơn TBNN từ 10-20%.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21-31/7/2022): Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. TLM trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 5-15% so với TBNN.

Theo Văn phường Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, từ tháng 1 đến hết tháng 6/2022, cả nước đã xảy ra 95 trận mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; 93 trận dông lốc; 45 vụ sạt lở bờ sông; 131 trận động đất và 2 đợt rét đậm, rét hại. Thiên làm 68 người chết, mất tích; 40 người bị thương. Bên cạnh đó, hơn 3.700 nhà sập, nhà hư hỏng, tốc mái; 168.000 ha lúa, hóa màu thiệt hại; hơn 73.000 con gia súc, gia cầm bị chết; 29 cầu tạm bị cuốn trôi… Thiệt hại về kinh tế ước khoảng 4.015 tỷ đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/sau-bao-so-1-chaba-bien-dong-con-hung-bao-nhieu-con-bao-trong-thang-7-50202237...Nguồn: http://danviet.vn/sau-bao-so-1-chaba-bien-dong-con-hung-bao-nhieu-con-bao-trong-thang-7-5020223795927783.htm