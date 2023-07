Sạt lở nghiêm trọng đèo Bảo Lộc, ô tô con bị chôn vùi

Xe khách chạy ngang bị khối đất đá đè trúng, ép sát vào lan can bảo vệ

Chiều 30/7, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tổ chức cứu hộ cứu nạn, phong tỏa nhiều khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc (TP Bảo Lộc).

Thông tin ban đầu, ngày 30/7, khu vực đèo Bảo Lộc có mưa lớn, một số khu vực trên đèo bị sạt lở. Trong đó, khu vực tại chốt làm việc của lực lượng CSGT đèo Bảo Lộc bị sạt lở khiến đất đá tràn xuống đường,

Đất đá đổ tràn xuống đường

Thời điểm xảy ra sạt lở, có một xe khách chạy ngang cũng bị khối đất đá đè trúng, ép sát vào lan can bảo vệ. Rất may toàn bộ hành khách trên chiếc xe an toàn. Ngoài ra, một ô tô con cũng bị chôn vùi do sạt lở.

Khu vực xe khách bị đất đá đè trúng sau sạt lở

Ô tô con bị chôn vùi sau sạt lở

Thông tin ban đầu tại hiện trường, thời điểm sạt lở có nhiều cán bộ, chiến sĩ trạm CSGT trên đèo Bảo Lộc đang ở bên trong chốt trực.

Giao thông trên đèo Bảo Lộc đang bị tê liệt do sạt lở

Theo lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc và UBND huyện Đạ Huoai, lực lượng chức năng đang được huy động đến hiện trường cứu hộ. Đèo Bảo Lộc đang tạm ngưng lưu thông, phương tiện đi từ hai hướng đến đây phải thay đổi lộ trình.

