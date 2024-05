Sáng sớm mưa đã ướt đường, người dân TP.HCM trông mưa to

Sáng sớm 4/5, nhiều khu vực ở quận 1, 4, 7 xuất hiện mưa

Sáng sớm 4/5, nhiều khu vực ở quận 1, 4, 7 xuất hiện mưa. Tại quận 4, mưa kéo dài hơn 20 phút khiến nhiều người đi đường bất ngờ. Một số người đi đường không mang theo áo mưa phải vào mái hiên nhà dân trú, số khác dừng xe bên đường để mặc áo mưa. Tuy mưa nhẹ nhưng kéo dài hơn 20 phút nên một số tuyến đường đã bị ướt.

Người đi đường dừng xe để mặc áo mưa

Mưa xuất hiện giúp người dân thành phố giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng

Tuy mưa nhẹ nhưng kéo dài hơn 20 phút nên một số tuyến đường ở quận 4 như Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu.., đã bị ướt.

“Mấy tháng rồi mới thấy trời mưa. Đây là cơn mưa mà tôi và mọi người đều mong chờ. Mưa sáng nay đã ướt đường, tôi trông mưa to hơn nữa để giảm nắng nóng”, anh Phạm Văn Tuấn (ngụ quận 4) chia sẻ.

“Những ngày qua, mỗi khi ra đường phải bịt kín mặt mũi trong cái nắng nóng, oi bức. Chưa hết, đêm lại bị tra tấn bởi nhiệt độ oi hầm phải bật máy lạnh liên tục”, chị Lê Thị Hằng (ngụ quận 4) nói và cho biết, cơn mưa sáng nay đã xua tan cái nắng nóng, thời tiết trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn rất nhiều.

Tuy vui mừng, nhưng nhiều người dân cũng lo lắng mưa xuất hiện sau chuỗi ngày nắng nóng, trong nước mưa có thể chứa nhiều chất độc hại. Một số người trúng mưa dễ bị cảm do nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Nhiều người dân cũng lo lắng mưa xuất hiện sau chuỗi ngày nắng nóng dễ gây bệnh vì thời tiết thay đổi đột ngột.

Đến 8h, tại nhiều khu vực của thành phố không có mưa nhưng trời vẫn âm u, không có nắng khiến nhiệt độ giảm 3-4 độ C, đỡ oi bức sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt. Từ cuối tháng 3, người dân thành phố hứng chịu đợt nắng kéo dài, dù nhiệt độ chưa chạm ngưỡng lịch sử.

Mưa giúp người dân được giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng oi bức. Trong hình là người dân chạy thể dục lúc sáng sớm ở quận 4.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, trong vòng 3 giờ qua, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển gây mưa rào và có nơi kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực tại Nam bộ. Tại TP.HCM, mây dông gây mưa rào ở quận 1, 4, 7, quận Bình Thạnh và TP Thủ Đức.

Nhiều khu vực TP.HCM trời không mưa, âm u khiến nhiệt độ giảm, đỡ oi bức sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt

Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông, sét ở một số khu vực của Nam bộ. Lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 20mm.

Chiều hôm qua, mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở Nam bộ như: TP.HCM, Đồng Nai, Long An. Tại huyện Hóc Môn (TP.HCM), mưa to kéo dài trong 15 phút, giúp người dân giải nhiệt, xua tan cái nắng nóng. Lượng mưa đo được tại huyện Hóc Môn trong chiều 3/5 là 12.8mm. Do ảnh hưởng của mưa kèm dông lốc tại huyện Hóc Môn, nhiều cây xanh bị bật gốc, nhà xưởng tốc mái.

Theo cán bộ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đây là những trận mưa chuyển mùa.

